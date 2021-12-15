Попытки Украины увязать «СП-2» с противостоянием России терпят провал. Европейские страны заинтересованы в российском газе. Такое мнение ФАН высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Против политизации «СП-2»

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер выступил против попыток использовать «Северный поток — 2» для решения конфликта на Украине.

«Я ожидаю, что «Северный поток — 2», как и планировалось, скоро будет запущен», — заявил он.

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По его мнению, до тех пор, пока европейские страны нуждаются в газе и нефти, важно обеспечивать энергоснабжение из максимально возможного числа источников и располагать соответствующими газопроводами.

«Это относится и к Австрии. «Северный поток — 2» — важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность энергоснабжения», — отметил он.

Киев терпит провал

Как отметил Иван Скориков, попытки Украины увязать «СП-2» с противостоянием России терпят провал. Европейские страны заинтересованы в российском газе, в отличие от США, которые требуют от Киева демонизировать «Северный поток — 2» ради собственных геополитических и экономических целей в Европе.

«Киев ради политической поддержки заокеанского патрона принял абсурдное задание — назло [Владимиру] Путину отморозить уши и себе, и всей Европе. Но даже США в конечном счете отказались от ранее декларируемых санкций к участникам проекта, встретив жесткое сопротивление Германии. Конкретно Австрия последовательно позиционирует себя внеблоковой, нейтральной страной и никогда не шла в авангарде русофобии. В этой логике и звучат заявления австрийского канцлера», — пояснил Иван Скориков.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что среди радикальных противников «СП-2» в ЕС — сплошь страны, ориентированные в большей степени на Вашингтон, чем Берлин или Брюссель. Это власти Польши и стран Прибалтики, которые соревнуются с Киевом за звание главного русофоба, желая выслужиться перед хозяином ради политической и финансовой поддержки, уверен Скориков.

«В остальной Европе прекрасно понимают, что США цинично борются за европейский рынок и не будут компенсировать отказ от российского газа. Вот и приходится деликатно объяснять партнеру, что навязывание схемы «Запуск «СП-2» — равно уничтожение Россией Украины», мягко говоря, некорректно», — заключил Иван Скориков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимными санкции США против «Северного потока — 2». По ее словам, ограничения могут нанести вред союзникам Вашингтона.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «СП-2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.