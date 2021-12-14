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Участница «Давай поженимся!» оправдалась после конфуза с английским языком

Шоу-бизнес
Участница «Давай поженимся!» оправдалась после конфуза с английским языком
Prt Scr youtube.com  /  Давай поженимся!

Москва, 14 декабря. Участница шоу «Давай поженимся!» по имени Пелагея высказалась о видео с ее участием, которое распространилось в Сети. Девушка объяснила, почему не смогла побеседовать с женихом на английском языке.

Пелагея появилась в выпуске «Давай поженимся!», который вышел в эфир 3 декабря. После этого по интернету разлетелся отрывок передачи с ее участием. На кадрах девушка хвалится идеальным знанием английского языка, но впадает в ступор, когда жених пытается поговорить на нем. Ведущая Роза Сябитова попросила участницу ответить мужчине, но та не смогла произнести ни одного слова на английском. В итоге Ларисе Гузеевой пришлось перевести тему из-за затянувшейся паузы.

Девушка оправдалась за конфуз на «Давай поженимся!» в комментарии Life.ru. По словам Пелагеи, недавно перебравшейся в Москву из Краснодара, ее молчание стало результатом стресса.

«Это было просто волнение. Первый раз съемки, хотя на камеру, когда я фотографируюсь — я же модель — все в порядке. Но тут Первый канал, все, я занервничала», — объяснила участница шоу.

По словам девушки, все родные и близкие ее поддержали. Несостоявшаяся невеста подчеркнула, что говорила на передаче правду, и больше ей добавить ничего.

Ранее на съемках шоу «Давай поженимся!» разгорелся скандал с другой участницей. Лариса Гузеева спросила ее об образовании, чем случайно раскрыла правду о постановке на программе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Участница «Давай поженимся!» оправдалась после конфуза с английским языком
сябитова гузеева давай поженимся
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