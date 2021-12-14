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Дефицит вагонов может стать причиной закрытия предприятий в Коми и Татарстане

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 13:08
Экономика
Дефицит вагонов может стать причиной закрытия предприятий в Коми и Татарстане
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 14 декабря. Два региона РФ сообщили о проблемах из-за образовавшейся нехватки вагонов. Речь идет о Республике Коми и Татарстане, передает РБК.

В Коми региональный поставщик теплоснабжения «Коми тепловая компания» (КТК) заявил, что сложившаяся ситуация угрожает срывом отопительного сезона. Предприятие получает уголь в основном от компании «Русский уголь», которая указала на отсутствие вагонного парка.

В Татарстане под угрозой закрытия оказался Апсалямовский комбинат строительных конструкций и материалов. Соответствующую проблему в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину описал глава региона Рустам Минниханов.

Минэнерго, Минтранс и Федеральная антимонопольная служба провели совещание с российскими нефтяниками и ОАО «Российские железные дороги». Министерства и ФАС запросили у нефтяных компаний и РЖД сведения по планированию поставок сырья.

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Все новости / Экономика / Дефицит вагонов может стать причиной закрытия предприятий в Коми и Татарстане
коми татарстан вагоны
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