Дефицит вагонов может стать причиной закрытия предприятий в Коми и Татарстане

Москва, 14 декабря. Два региона РФ сообщили о проблемах из-за образовавшейся нехватки вагонов. Речь идет о Республике Коми и Татарстане, передает РБК.

В Коми региональный поставщик теплоснабжения «Коми тепловая компания» (КТК) заявил, что сложившаяся ситуация угрожает срывом отопительного сезона. Предприятие получает уголь в основном от компании «Русский уголь», которая указала на отсутствие вагонного парка.

В Татарстане под угрозой закрытия оказался Апсалямовский комбинат строительных конструкций и материалов. Соответствующую проблему в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину описал глава региона Рустам Минниханов.

Минэнерго, Минтранс и Федеральная антимонопольная служба провели совещание с российскими нефтяниками и ОАО «Российские железные дороги». Министерства и ФАС запросили у нефтяных компаний и РЖД сведения по планированию поставок сырья.