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Политолог Кедми: Запад не обойдется без российских газа и нефти

Политика
Политолог Кедми: Запад не обойдется без российских газа и нефти
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 14 декабря. Европейские страны и остальные мировые государства тесно связаны с Россией и ее ресурсами, однако Соединенные Штаты не могут этого понять, заявил израильский политолог Яков Кедми в эфире «Соловьев LIVE».

Эксперт озвучил неудобную для Вашингтона правду и сообщил, что практически все страны на сегодняшний день пользуются российскими ресурсами.

«Сегодня без российских газа и нефти Запад не обойдется. А Украина и суток не продержится, если переключить рубильник электроэнергии в Белоруссии или России», — отметил Кедми.

Политолог Кедми: Запад не обойдется без российских газа и нефти
Prt Scr youtube.com / Россия 24

Политолог подчеркнул, что через российскую территорию проходит большое количество маршрутов. Речь идет, в частности, о черноморской акватории. Если власти России примут решение о ее перекрытии, то никакие корабли не попадут ни в Болгарию, ни в Румынию, ни на Украину. Такая же ситуация наблюдается и в Балтийском море, но там странам Запада повезет больше, поскольку для них будет недоступна только часть портов.

Яков Кедми ранее сообщил, что Россия жестко ответит на размещение американских ракет в Европе. По его словам, у Вашингтона нет четкого военного плана в отношении Москвы, а в настоящее время Белый дом полагается только на старую тактику, которая предполагает экономическое давление.

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Все новости / Политика / Политолог Кедми: Запад не обойдется без российских газа и нефти
сша европа кедми
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