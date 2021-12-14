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Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым попал в число номинантов на «Золотой глобус»

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 13:05
Общество
Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым попал в число номинантов на «Золотой глобус»
Кадр из фильма «купе номер шесть»

Москва, 14 декабря. Фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» попал в список номинантов престижной премии «Золотой глобус». Церемония объявления претендентов на награду проходила в Беверли-Хиллз, сообщается на сайте премии.

Картина с Юрой Борисовым и Сейди Хаарла будет бороться за «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Соревноваться за статуэтку вместе с лентой Куосманена будут «Сядь за рулей моей машины» (Япония), «Рука бога» (Италия), «Герой» (Иран) и «Параллельные матери» (Испания).

История рассказывает о финской студентке, которая садится в поезд Москве — Мурманск в попытке сбежать от своей таинственной любви. В дороге она знакомится с русским шахтером.

Фильм «Купе номер 6» был хорошо встречен зрителями и критиками. Картину отметили на Каннском кинофестивале. Кинолента взяла Гран-при жюри и Приз экуменического (христианского) жюри — особое упоминание.

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