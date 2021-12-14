Мария Захарова провела параллель между мигрантами в США и беженцами в Белоруссии

Москва, 14 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент с мигрантами на американо-мексиканской границе.

Дипломат опубликовала в Telegram-канале ролик с беженцами, которые пересекают через реку американо-мексиканскую границу. Представитель ведомства провела параллель между этой ситуацией и миграционным кризисом в Белоруссии.

«Ещё одна группа мигрантов пересекает мексикано-американскую границу. Видимо, президент(Белоруссии Александр. — Прим. ФАН) Лукашенко перебросил ВМФ Беларуси к берегам Техаса. Ни у кого не должно возникать сомнений, что снизу их поддерживает белорусская субмарина. Загадка в том, как Минску удалось это сделать, не привлекая внимание ПАСЕ», — написала Захарова.

Ранее Лукашенко заявил, что мигранты законно оказались на границе с Польшей и Литвой. Он напомнил, что у Белоруссии со 100 государствами мира действует безвизовый режим.