Нюша и ее супруг стали родителями во второй раз

Москва, 14 декабря. Знаменитая певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) родила ребенка. Исполнительница и ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов, стали родителями во второй раз.

О родах Нюши, которые состоялись 14 декабря, сообщило издание Super.ru в Telegram-канале. Сведения о появлении малыша на свет подтвердил официальный представитель певицы. Как стало известно изданию, артистка родила мальчика.

Нюша и ее супруг уже воспитывают трехлетнюю дочь Симбу. Пока поклонникам остается гадать, какое имя артистка и ее муж подберут для сына.

Певица ранее признавалась, что у нее были проблемы с зачатием первого ребенка. Из-за этих трудностей ей пришлось обратиться к спеиалисту.