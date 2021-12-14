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Нюша и ее супруг стали родителями во второй раз

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 13:05
Шоу-бизнес
Нюша и ее супруг стали родителями во второй раз
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 14 декабря. Знаменитая певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) родила ребенка. Исполнительница и ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов, стали родителями во второй раз.

О родах Нюши, которые состоялись 14 декабря, сообщило издание Super.ru в Telegram-канале. Сведения о появлении малыша на свет подтвердил официальный представитель певицы. Как стало известно изданию, артистка родила мальчика.

Нюша и ее супруг уже воспитывают трехлетнюю дочь Симбу. Пока поклонникам остается гадать, какое имя артистка и ее муж подберут для сына.

Певица ранее признавалась, что у нее были проблемы с зачатием первого ребенка. Из-за этих трудностей ей пришлось обратиться к спеиалисту.

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Все новости / Шоу-бизнес / Нюша и ее супруг стали родителями во второй раз
нюша певица знаменитости
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