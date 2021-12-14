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ASPI: создание подводного атомного флота сильно ударит по карману Австралии

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 12:55
Армия
ASPI: создание подводного атомного флота сильно ударит по карману Австралии
facebook.com  /  marinenationale.officiel

Канберра, 14 декабря. Австралии придется потратить не менее 122 миллиардов долларов на строительство собственных атомных подводных лодок. Об этом говорится в докладе Австралийского института стратегической политики (ASPI).

В документе отмечается, что в рамках альянса AUKUS Канберра взяла на себя обязательство приобрести у Вашингтона или Лондона технологию создания атомных субмарин и построить не менее восьми таких подводных лодок.

«Новое предприятие будет масштабным и, вероятно, самым крупным и сложным из всех, какие когда-либо основывала Австралия. Проблемы, затраты и риски будут огромными, и пройдут по меньшей мере два десятилетия, прежде чем Австралия на самом деле укрепит свой военный потенциал атомными подлодками», — говорится в отчете.

В ближайшие 18 месяцев австралийским властям предстоит сделать выбор в пользу британских или американских технологий. От этого будут зависеть сроки строительства субмарин, а также конечная цена их создания и обслуживания. При этом многие эксперты выражают уверенность, что создание подводного атомного флота сильно ударит по карману Канберры.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия создали военный альянс AUKUS, главной целью которого провозглашается «защита собственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе». При этом союзники планируют передать Канберре технологии создания атомных подводных лодок, которые будут построены на австралийских верфях.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова трехстороннее партнерство AUKUS было заключено без предварительного предупреждения Брюсселя и учета интересов стран-членов НАТО, что в будущем может обернуться настоящей катастрофой для Европы, передает ytro.news.

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