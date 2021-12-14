В РАНХиГС указали на необходимость повышения финансовой грамотности россиян

В беседе с корреспондентом ФАН доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе рассказал, почему у россиян не получается откладывать деньги, а также объяснил, как правильно копить.

Ранее сервис по поиску работы Superjob провел опрос, в ходе которого выяснил, что чуть менее половины россиян (43%) не имеют никаких накоплений. Также стало известно, что прожить на имеющиеся сбережения более полугода смогли бы только 15% респондентов.

«У населения нет финансовой грамотности и психологии потребления. У людей остались пережитки советского мышления, когда люди не имели понятия, что такое инвестиция и как правильно инвестировать. Также это связано с российским менталитетом — все потратить», — прокомментировал экономист.

Федеральное агентство новостей /

Давид Тереладзе рекомендовал не бояться инвестировать в ценные бумаги и откладывать средства на банковский счет.

«Нужно проводить работы с населением по финансовой грамотности. Это должно делать государство: на телеканалах должны показывать разные финансовые передачи, а также проводиться работы по политике индивидуального инвестиционного счета», — добавил собеседник ФАН.

Экономист отметил, что каждому россиянину необходимо держать на депозите до 1,4 млн рублей, также откладывать 30% от заработной платы.

По данным исследования Superjob, 13% опрошенных россиян рассказали, что в случае потери дохода смогли бы прожить на свои накопления менее месяца, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода. Еще 8% опрошенных признались, что смогли бы прожить на свои сбережения от полугода до года, 7% — больше года.

Ранее стало известно, что дополнительные налоговые льготы для компаний, которые добывают метан из угольных пластов, могут предусмотреть в Министерстве энергетики РФ. Новая система налогового стимулирования позволит повысить безопасность в шахтах.