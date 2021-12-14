Аналитик Коц: ВВС США отправят в утиль 160 боеспособных самолетов из-за финансовых проблем

Москва, 14 декабря. Военно-воздушные силы США в 2022 году спишут порядка 160 самолетов, чтобы сэкономить средства для модернизации более современных моделей. Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Коц.

По его словам, в настоящее время на вооружении американских ВВС около 5,8 тысячи самолетов. Поддержание такого авиапарка в исправном состоянии требует огромного количества денежных средств. Пентагон регулярно пытается убедить конгресс разрешить списать часть техники. Однако законодатели воспринимают этот вопрос крайне болезненно, передает РИА Новости.

Так, американские военные хотят избавиться от 280 штурмовиков A-10 Thunderbolt II, но власти не разрешают им этого сделать. Однако в будущем году ВВС США смогут отправить в утиль около 160 боеспособных самолетов. В их числе 48 F-15C/DEagle, а также 47 легких F-16C/D Fighting Falcon. Кроме того, из состава американских военно-воздушных сил выведут четыре самолета боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS, а также 20 беспилотных летательных аппаратов RQ-4 Global Hawk Block-30.

На металлолом также будут отправлены 32 самолета-топливозаправщика KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. При этом заменить такие самолеты Пентагону нечем.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, в которых был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не включился, передает ytro.news.