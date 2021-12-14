Юрий Жирков заявил, что может уйти из футбола

Москва, 14 декабря. Российский футболист Юрий Жирков может завершить спортивную карьеру зимой 2022 года.

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Юрий Жирков заявил, что завершит карьеру зимой, если не получит предложений от клубов. Слова 38-летнего игрока приводит ТАСС.

«Если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет. Могу играть в РПЛ, могу где-то еще. Если будут предложения в ближайшее время, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», — отметил бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Последним клубом Жиркова был «Зенит», информирует RT. Летом сине-бело-голубые не стали продлевать контракт с защитником, который трижды становился с петербургским клубом чемпионом России.

Ранее гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» одержать победу над «Вероной» в матче итальянской Серии А. Полузащитник сборной России отметился первым забитым мячом в нынешнем сезоне.