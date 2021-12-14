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Адвокат Маршанин назвал вероятных наследников режиссера Соловьева

Общество
Адвокат Маршанин назвал вероятных наследников режиссера Соловьева
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 декабря. Звездный адвокат Тимур Маршанин назвал вероятных претендентов на наследство режиссера Сергея Соловьева. По его словам, обладательницей может стать единственная дочь артиста Анна Друбич.

Эксперт указал, что правопреемниками в первую очередь становятся дети и супруги покойного, вторыми в очереди идут братья и сестры, бабушки и дедушки. Также наследниками могут стать иждивенцы.

«Люди думают, что будут жить вечно, поэтому очень часто не оставляют завещания. И наследниками становятся по закону не только наследники первой очереди, но и иждивенцы. Это несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди», — указал юрист в разговоре с Teleprogramma.pro.

Если автор «Ассы» не оставил завещание, в котором он мог высказать свое желание о распределении наследства, то все, в том числе авторские права на работы Соловьева, достанется его единственной дочери.

Сергей Соловьев был женат трижды. Его супругами были Екатерина Васильева, Марианна Кушнерова и Татьяна Друбич. Во втором браке у артиста родился сын, но он умер в 2018 году. В последнем браке он вновь стал отцом — на свет появилась дочь Анна.

Сергей Соловьев ушел из жизни 13 декабря в Москве. Ему было 77 лет.

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соловьев режиссер наследство
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