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Песков назвал неприемлемой заблокированную Россией резолюцию ООН по климату

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 12:57
Политика
Песков назвал неприемлемой заблокированную Россией резолюцию ООН по климату
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Москва, 14 декабря. Россия не согласна с заявлениями Соединенных Штатов о том, что Москва якобы подвела весь мир, заблокировав резолюцию ООН по климату. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, заблокированный документ был неприемлемым.

Дмитрий Песков подчеркнул, что климатическая повестка не может быть фактором, который ограничивает государства в праве на развитие.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали реформировать Совбез ООН. По мнению политиков, Совет должен стать более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности.

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Все новости / Политика / Песков назвал неприемлемой заблокированную Россией резолюцию ООН по климату
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