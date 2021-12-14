Власти Саудовской Аравии улучшили прогноз доходов бюджета на 2022 год

Эр-Рияд, 14 декабря. Саудовская Аравия улучшила прогноз доходов бюджета на 2022 год. Это произошло благодаря повышению цен на нефть и увеличению объемов добычи.

Соответствующий документ был одобрен на специальном заседании правительства под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Согласно утвержденному бюджету, доходы составят 1,045 трлн саудовских риалов (278,56 млрд долларов), а расходы — 955 млрд саудовских риалов (254,56 млрд долларов). Таким образом, профицит бюджета ожидается в объеме 90 млрд риалов (24 млрд долларов), или 2,5% ВВП страны. Это первый бюджет королевства после падения мировых цен на нефть в 2014 году, где доходная статья превышает расходную.

Глава национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер призвал вкладываться в черное золото во избежание роста инфляции. Он указал, что переход на более чистые виды топлива не будет быстрым.