Глыбы падают на людей: ФАН выяснил, сколько тратят компании ЖКС на уборку районов в Петербурге

Как удалось выяснить ФАН, очисткой кровли многоквартирных домов от снега и наледи на 3-й Советской улице Петербурга, где накануне вечером получил травмы 60-летний мужчина, занимается ООО «ЖКС №3 Центрального района». На подготовку к зимнему сезону компания потратила более 25 миллионов рублей, но ледяная глыба все равно сорвалась с крыши и травмировала петербуржца.

Из размещенного на сайте «Госзакупки» договора стало известно, что ООО «ЖКС №3 Центрального района» в 2020 году выступила заказчиком и заключила контракт с подрядчиком до мая 2022 года на очистку крыш и улиц в данном районе города. В тендере принимал участие только один подрядчик, который, естественно, его и выиграл.

А сумма немаленькая — более 25 миллионов рублей. Казалось бы, что за такие деньги коммунальное предприятие должно тщательно следить за очисткой кровли многоквартирных домов от снега и наледи, однако подрядчик, судя по всему, некачественно выполнял работу, что, вероятно, и привело к травмированию человека.

Федеральное агентство новостей /

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с пресс-службой ООО «ЖКС №3 Центрального района», чтобы получить комментарий по инциденту с 60-летним петербуржцем, на которого упала ледяная глыба. Однако был получен отказ. В компании сослались на то, что ответ нужно согласовать с руководством.

После ФАН направил официальный запрос в ООО «ЖКС №3 Центрального района» с просьбой прокомментировать произошедшее. Выглядит довольно странно, что за день коммунальная служба не смогла подготовить официальный ответ по поводу инцидента, а ведь все произошло на участке, который находится под присмотром как раз этого жилкомсервиса.

Федеральное агентство новостей /

Со вчерашнего дня в Санкт-Петербурге сохраняется нулевая температура, из-за этого снежные массивы, накопившиеся на крышах домов, превратились в ледяные глыбы. В городе появились первые пострадавшие. Как оказалось, на 60-летнего мужчину на 3-й Советской как раз и упала такая глыба льда. Несмотря на всю тяжесть увечий — у петербуржца черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, компрессионный перелом шейного и грудного отделов позвоночника — он успел позвать на помощь. Мужчину забрала скорая, сейчас за его здоровье борются медики.

Складывается мнение, что губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать жалобы горожан. Даже многочисленные аварии и ЧП со смертельными исходами не стали для него поводом наладить работу коммунальных служб в Петербурге.