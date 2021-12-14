Песков назвал агрессивную риторику США одной из тем переговоров Путина и Си Цзиньпина

Москва, 14 декабря. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику во время предстоящих переговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, политики затронут энергетические вопросы, а также обсудят агрессивную риторику Соединенных Штатов и НАТО.

Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры будут продолжительными и с очень широкой повесткой дня.

Китайский МИД ранее анонсировал онлайн-встречу Путина и Си Цзиньпина. В сообщении дипломатов сказано, что переговоры лидеров стран состоятся 15 декабря в формате видеоконференции.