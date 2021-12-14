Долина сообщила о болезни Лепса, который разводится с женой

Москва, 14 декабря. Знаменитый певец Григорий Лепс заболел на фоне расставания со своей супругой Анной Шаплыковой. О проблемах со здоровьем исполнителя сообщила его коллега по сцене — народная артистка РФ Лариса Долина.

Певица написала о болезни Лепса, который разводится с женой, на своей странице в Instagram. По словам Долиной, из-за трудностей со здоровьем артиста сорвалась их совместная премьера.

«Сегодня был странный день: мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся», — обратилась к коллеге исполнительница.

Как отметила певица, здоровье — это самое главное. Долина поспешила успокоить заболевшего Лепса и подчеркнула, что они обязательно придумают, где устроить премьеру своего дуэта.

В итоге певица презентовала другую композицию и осталась довольна результатом, пишет «Вечерняя Москва». Выйти из затруднительного положения Долиной помогла экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс. Народная артистка РФ поблагодарила ее за чуткость.

Супруга Григория Лепса тоже столкнулась с трудностями на фоне развода. Шаплыкова сообщила подписчикам, что пострадала от действий мошенников, которые заблокировали ее страницу в Instagram.