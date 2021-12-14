Минэнерго России прорабатывает налоговые льготы для добычи метана из угольных пластов

Москва, 14 декабря. Дополнительные налоговые льготы для компаний-добытчиков метана из угольных пластов могут предусмотреть в Министерстве энергетики Российской Федерации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новая система налогового стимулирования добывающих метан из угольных пластов компаний позволит повысить безопасность на шахтах. Правительство страны выступает также за раннюю дегазацию пластов, которая могла бы осуществляться на этапе выдачи лицензии. Соответствующие предложения были озвучены как возможные меры для предотвращения ситуаций, подобных аварии на шахте «Листвяжная».

Промышленная добыча метана подобным образом в России в настоящее время почти не практикуется, что объясняется высокой себестоимостью. Однако Комиссия по энергетике Государственного совета РФ рекомендовала энергетическому ведомству продумать льготы по налогу на прибыль для компаний, которые добывают метан из угольных пластов.

На данный момент в РФ существует только одна организация, которая занимается такой добычей — это «дочка» «Газпрома» под названием «Газпром добыча Кузнецк». По информации газового холдинга, ресурсы метана в ключевых угольных бассейнах страны оцениваются в 83,7 трлн «кубов». Только в Кузбассе находится порядка 13 трлн кубических метров.

«Угольный метан дороже традиционного примерно на 50%. Поэтому даже с учетом экономии на налоге добыча метана из угольных пластов будет на 20–30% дороже магистрального газа, однако при переводе горной техники на метан такой процесс позволит угольщикам экономить на топливе», — делится своим мнением о возможных корректировках управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Если говорить об угле, то его эпоха продлится еще вплоть до 2100 года, уверен глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго России Сергей Мочальников.