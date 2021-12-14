Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 14:36
14:34
Происшествия
Суд в Гомеле приговорил мужа Светланы Тихановской к 18 годам колонии усиленного режима
14:32
Общество
Преодоление сугробов с ребенком на руках обернулось для петербурженки кражей коляски
14:31
Общество
Предсказанные болгарской провидицей Вангой события начали сбываться раньше срока
14:31
Происшествия
Пострадавшая на Невском петербурженка встретила в больнице других «жертв» наледи
14:29
Экономика
Эксперт Семенова напомнила о налогах для владельцев квартир в РФ
14:29
Происшествия
Спасатели больше часа тушили полыхающий частный дом на улице Танкистов в Колпино
14:24
Общество
Глыбы падают на людей: ФАН выяснил, сколько тратят компании ЖКС на уборку районов в Петербурге
14:24
Экономика
Глобальная добыча нефти может вырасти на 6,4 млн баррелей в сутки
14:23
Происшествия
Женщина поскользнулась на переезде и погибла под поездом в Петербурге
14:23
Общество
«Человек-паук: Нет пути домой» получил высшую оценку критиков на Rotten Tomatoes
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Исследование Herbalife Nutrition: новогодние соблазны россиян

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 13:13
Общество
Исследование Herbalife Nutrition: новогодние соблазны россиян
Herbalife Nutrition  / 

Придерживаться здорового образа жизни становится сложно уже в преддверии новогодних каникул, когда полки магазинов начинают ломиться от праздничных деликатесов. Международное исследование компании Herbalife Nutrition, проведенное в октябре 2021 года¹, показало, что каждый четвертый россиянин, вне зависимости от пола, забрасывает попытки питаться правильно уже в начале декабря, а еще 30% сдается в конце месяца. Эти показатели сопоставимы с общемировыми: каждый второй опрошенный заявил, что поддается новогодним соблазнам и в праздничные дни позволяет себе лишнего.  

В ходе исследования было опрошено 676 россиян (68% женщин и 32% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет). Примечательно, что, вопреки стереотипам, как женщины (39%), так и мужчины (40%) в равной степени планируют насладиться новогодними каникулами без оглядки на диеты. А вот сбросить вес после застолий хочет 43% женщин и только 31% мужчин, хотя представители сильного пола лидируют по набору веса в праздники: 1,9 кг против 1,7 кг у прекрасной половины.

С точки зрения возрастных категорий, главными любителями новогодних деликатесов являются россияне от 41 до 56 лет (в среднем в праздничный период они потребляют 7,6 порций вкусной, но неполезной еды), а больше всего себя ограничивают молодые люди 18–24 лет (7,1 порций). Стоит отметить, что россияне больше контролируют количество съеденных вкусностей по сравнению с жителями других стран: в среднем по миру аналогичная цифра достигает 7,5 порций за праздничный сезон. Наши соседи из Восточной Европы оказались еще большими гурманами: в Болгарии данный показатель составил 7,7 порций, в Румынии — 7,9.

Интересно, что топ-3 вредных привычек, свойственных респондентам в новогодний период, совпадает в России и за рубежом. На первое место россияне и иностранцы ставят приемы пищи чаще трех раз в день (51% и 44% соответственно), далее идет употребление одного и того же блюда несколько раз в течение дня (41% и 39%), замыкает тройку поедание двух и более десертов за один прием пищи (31% и 32%).

Если говорить об изменениях пищевого поведения за последние два года, почти половина россиян (45% опрошенных) считает, что из-за дополнительного стресса они заслуживают вкусно поесть, как никогда раньше. С респондентами из России солидарны жители других стран: аналогичной позиции придерживаются 44% опрошенных иностранцев. При этом среди россиян такая точка зрения наиболее популярна у возрастной категории 25–40 лет (49%), меньше всего об этом говорили люди старше 57 лет (9%).

До и во время новогодних каникул россияне поддаются соблазнам, однако многие из них твердо намерены изменить свою жизнь в 2022 году. Принцип «новый год — новый я» оказался актуальным для 67% россиян, 20% респондентов нейтрально отнеслись к такому слогану, и только 12% с ним не согласились. Среди всех опрошенных из разных стран взгляды россиян на будущее оказались наиболее оптимистичными: в отличие от соотечественников, вступить в новый год новым человеком хочет лишь 61% иностранцев.

Что касается новогодних обещаний, то россияне планируют чаще заниматься спортом (41%), придерживаться сбалансированного питания и больше заботиться о себе (по 34%), а четверть соотечественников решительно настроена на то, чтобы в новом году сбросить вес. Акцент на увеличение физической активности также делают респонденты в других странах (38%), а  вот у жителей Восточной Европы в приоритете правильное питание (41% участников опроса в Румынии и 28% — в Болгарии).

«Праздничные застолья и торжества не должны вредить здоровому образу жизни», — считает Кент Брэдли, главный специалист по сбалансированному питанию Herbalife Nutrition.

По мнению эксперта, сосредоточившись на потреблении белков вместо углеводов, замедлив темп приема пищи и перекусив перед вечеринкой, человек сможет насладиться праздником и свести к минимуму прибавку в весе.

Справка:

Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) — глобальная компания, которая с 1980 года меняет жизнь людей с помощью продуктов питания для здорового и активного образа жизни и открывает новые бизнес-возможности для своих независимых партнеров. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах. Компания предлагает высококачественные продукты питания, разработанные на основе научных достижений, и с помощью независимых партнеров обеспечивает клиентам индивидуальное сопровождение и вдохновляет на здоровый и активный образ жизни. В рамках своей глобальной кампании по искоренению голода Herbalife Nutrition содействует обеспечению населения продуктами питания и обучает здоровому образу жизни.

¹По заказу компании Herbalife Nutrition исследование проводилось в период с 15 по 18 октября 2021 г. исследовательской компанией OnePoll, члены команды которой являются членами Market Research Society и имеют корпоративное членство в Американской ассоциации изучения общественного мнения (AAPOR) и Европейском обществе изучения общественного мнения и маркетинговых исследований (ESOMAR).

 
Вернуться назад
Все новости / Общество / Исследование Herbalife Nutrition: новогодние соблазны россиян
исследование здоровый образ жизни здоровое питание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать