Исследование Herbalife Nutrition: новогодние соблазны россиян

Придерживаться здорового образа жизни становится сложно уже в преддверии новогодних каникул, когда полки магазинов начинают ломиться от праздничных деликатесов. Международное исследование компании Herbalife Nutrition, проведенное в октябре 2021 года¹, показало, что каждый четвертый россиянин, вне зависимости от пола, забрасывает попытки питаться правильно уже в начале декабря, а еще 30% сдается в конце месяца. Эти показатели сопоставимы с общемировыми: каждый второй опрошенный заявил, что поддается новогодним соблазнам и в праздничные дни позволяет себе лишнего.

В ходе исследования было опрошено 676 россиян (68% женщин и 32% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет). Примечательно, что, вопреки стереотипам, как женщины (39%), так и мужчины (40%) в равной степени планируют насладиться новогодними каникулами без оглядки на диеты. А вот сбросить вес после застолий хочет 43% женщин и только 31% мужчин, хотя представители сильного пола лидируют по набору веса в праздники: 1,9 кг против 1,7 кг у прекрасной половины.

С точки зрения возрастных категорий, главными любителями новогодних деликатесов являются россияне от 41 до 56 лет (в среднем в праздничный период они потребляют 7,6 порций вкусной, но неполезной еды), а больше всего себя ограничивают молодые люди 18–24 лет (7,1 порций). Стоит отметить, что россияне больше контролируют количество съеденных вкусностей по сравнению с жителями других стран: в среднем по миру аналогичная цифра достигает 7,5 порций за праздничный сезон. Наши соседи из Восточной Европы оказались еще большими гурманами: в Болгарии данный показатель составил 7,7 порций, в Румынии — 7,9.

Интересно, что топ-3 вредных привычек, свойственных респондентам в новогодний период, совпадает в России и за рубежом. На первое место россияне и иностранцы ставят приемы пищи чаще трех раз в день (51% и 44% соответственно), далее идет употребление одного и того же блюда несколько раз в течение дня (41% и 39%), замыкает тройку поедание двух и более десертов за один прием пищи (31% и 32%).

Если говорить об изменениях пищевого поведения за последние два года, почти половина россиян (45% опрошенных) считает, что из-за дополнительного стресса они заслуживают вкусно поесть, как никогда раньше. С респондентами из России солидарны жители других стран: аналогичной позиции придерживаются 44% опрошенных иностранцев. При этом среди россиян такая точка зрения наиболее популярна у возрастной категории 25–40 лет (49%), меньше всего об этом говорили люди старше 57 лет (9%).

До и во время новогодних каникул россияне поддаются соблазнам, однако многие из них твердо намерены изменить свою жизнь в 2022 году. Принцип «новый год — новый я» оказался актуальным для 67% россиян, 20% респондентов нейтрально отнеслись к такому слогану, и только 12% с ним не согласились. Среди всех опрошенных из разных стран взгляды россиян на будущее оказались наиболее оптимистичными: в отличие от соотечественников, вступить в новый год новым человеком хочет лишь 61% иностранцев.

Что касается новогодних обещаний, то россияне планируют чаще заниматься спортом (41%), придерживаться сбалансированного питания и больше заботиться о себе (по 34%), а четверть соотечественников решительно настроена на то, чтобы в новом году сбросить вес. Акцент на увеличение физической активности также делают респонденты в других странах (38%), а вот у жителей Восточной Европы в приоритете правильное питание (41% участников опроса в Румынии и 28% — в Болгарии).

«Праздничные застолья и торжества не должны вредить здоровому образу жизни», — считает Кент Брэдли, главный специалист по сбалансированному питанию Herbalife Nutrition.

По мнению эксперта, сосредоточившись на потреблении белков вместо углеводов, замедлив темп приема пищи и перекусив перед вечеринкой, человек сможет насладиться праздником и свести к минимуму прибавку в весе.

Справка:

Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) — глобальная компания, которая с 1980 года меняет жизнь людей с помощью продуктов питания для здорового и активного образа жизни и открывает новые бизнес-возможности для своих независимых партнеров. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах. Компания предлагает высококачественные продукты питания, разработанные на основе научных достижений, и с помощью независимых партнеров обеспечивает клиентам индивидуальное сопровождение и вдохновляет на здоровый и активный образ жизни. В рамках своей глобальной кампании по искоренению голода Herbalife Nutrition содействует обеспечению населения продуктами питания и обучает здоровому образу жизни.