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Аналитики назвали главные причины возможного падения нефтедобычи на 30%
Экономика
Аналитики назвали главные причины возможного падения нефтедобычи на 30%
pixabay.com  / 

Разведанные запасы крупнейших операторов в 2020 году сократились на 13 млрд баррелей нефти. Это очень много при суточном мировом потреблении на уровне 96-98 млн баррелей. Об этом ФАН заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Падение на 30%

Глобальная добыча нефти может обвалиться на 30% в текущем десятилетии из-за падения вложений в черное золото. Такой прогноз в интервью Bloomberg озвучил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

На пороге глобального энергетического кризиса: почему нефтедобыча может обвалиться на 30%
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По его словам, мировая нефтяная отрасль приближается к ситуации, когда недостаток инвестиций способен послужить причиной глобального энергетического кризиса.

Сокращение инвестиций

Как отметил Артем Деев, эти прогнозы вполне могут сбыться, так как проблемы с разведанными запасами у «Большой шестерки» наверняка будут только нарастать с каждым годом. «Большая шестерка» — это крупнейшие нефтедобывающие компании мира, которые в прошлом году суммарно сократили инвестиции в геологоразведку на 28% (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total и Eni).

«Просто так наверстать эти упущения нельзя — на это потребуется более 100 млрд долларов. В целом разведанные запасы крупнейших операторов в 2020 году сократились на 13 млрд баррелей нефти. Это очень много при суточном мировом потреблении на уровне 96-98 млн баррелей», — пояснил Артем Деев.

По его словам, разведка новых месторождений нефти — один из циклов нефтедобычи (снижение темпов геологоразведки грозит сокращением производства в среднесрочной перспективе — пять-десять лет). Кроме того, сокращается объем запасов легко добываемой нефти — это рентабельное сырье.

На пороге глобального энергетического кризиса: почему нефтедобыча может обвалиться на 30%
flickr.com / jshanman

«Его на планете осталось примерно 20% от всего объема известных месторождений. Эту нефть можно продавать с выгодой по текущим мировым ценам. Остальные, трудно извлекаемые запасы (ТРИЗ), требуют колоссальных инвестиций, а себестоимость такого сырья гораздо выше. Со временем компаниям будет просто не выгодно добывать такое сырье (слишком дорогое в производстве) и объемы добычи нефти в мире неизбежно сократятся», — добавил Артем Деев.

На сколько и когда именно — вопрос пока дискуссионный, считает аналитик. Но то, что это перспектива ближайших лет, очевидно для ОПЕК, МЭА и крупнейших компаний, а также для ведущих стран-экспортеров нефти (в том числе эти перспективы видит российский Минэкономразвития).

Министры ОПЕК+ сохранили неизменным план по добыче ископаемого топлива в январе на уровне 400 баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике, размещенном на сайте организации.

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