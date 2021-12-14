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Диана Анкудинова не ощущает себя популярной как Моргенштерн

Общество
Диана Анкудинова не ощущает себя популярной как Моргенштерн
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 14 декабря. Певица Диана Анкудинова, получившая широкую известность благодаря проекту «Ты супер!», расширяет армию своих поклонников. Однако знаменитость не ощущает себя популярной как скандальный рэпер Моргенштерн.

Звезда в очередной раз выступит в Концертном зале у Финляндского вокзала в Петербурге. В концерте прозвучат песни из проектов, в которых участвовала Анкудинова, а также несколько авторских композиций.

Артистку порой называют «новым молодым лидером современной сцены». Однако сама певица так не считает, хотя и видит подобные заголовки в СМИ. Она убеждена, что популярность предполагает участие во всевозможных шоу на разных телеканалах.

«Я такого реально не ощущаю. Если бы была такой, то участвовала просто в каждом телепроекте, на каждом канале, меня везде на радио крутили бы. Была бы как Моргенштерн по популярности», — указала Анкудинова в интервью изданию «СтарХит».

В конце ноября был объявлен победитель проекта «Шоумаскгоон». Победу взяла Диана Анкудинова, которая каждый выпуск восхищала членов жюри и зрителей.

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музыка популярность анкудинова
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