Диана Анкудинова не ощущает себя популярной как Моргенштерн

Москва, 14 декабря. Певица Диана Анкудинова, получившая широкую известность благодаря проекту «Ты супер!», расширяет армию своих поклонников. Однако знаменитость не ощущает себя популярной как скандальный рэпер Моргенштерн.

Звезда в очередной раз выступит в Концертном зале у Финляндского вокзала в Петербурге. В концерте прозвучат песни из проектов, в которых участвовала Анкудинова, а также несколько авторских композиций.

Артистку порой называют «новым молодым лидером современной сцены». Однако сама певица так не считает, хотя и видит подобные заголовки в СМИ. Она убеждена, что популярность предполагает участие во всевозможных шоу на разных телеканалах.

«Я такого реально не ощущаю. Если бы была такой, то участвовала просто в каждом телепроекте, на каждом канале, меня везде на радио крутили бы. Была бы как Моргенштерн по популярности», — указала Анкудинова в интервью изданию «СтарХит».

В конце ноября был объявлен победитель проекта «Шоумаскгоон». Победу взяла Диана Анкудинова, которая каждый выпуск восхищала членов жюри и зрителей.