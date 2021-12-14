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Кедми: Россия жестко ответит на размещение американских ракет в Европе

Армия
Кедми: Россия жестко ответит на размещение американских ракет в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 декабря. Размещение в Европе американских вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вынудит Россию предпринимать жесткие ответные меры. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что если страны Североатлантического альянса не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. По его словам, отсутствие прогресса в решении этой проблемы дипломатическим путем приведет к тому, что ответ Россия будет вынуждена дать военный ответ, передает интернет-издание «Народные Новости».

Кедми выразил уверенность, что США будут вынуждены отреагировать на позицию России, в противном случае им придется иметь дело с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, у которого есть несколько вариантов ответа на бездействие американской стороны.

«Рано или поздно они отреагируют. Если ответа не будет — спросите у Шойгу, у него есть несколько планов на этот счет», — отметил эксперт.

Он также добавил, что у Вашингтона нет четкого военного плана в отношении Москвы. В настоящее время Белый дом полагается на старую тактику, которая предполагает экономическое давление.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США обложили Россию со всех сторон своими военными базами. При этом Вашингтон активно нагнетает военную истерию у российских границ.

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