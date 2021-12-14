Исполнительница песни «Прекрасное далеко» Королькова подала в суд на Netflix

Москва, 14 декабря. Бывшая солистка Большого хора СССР Ольга Королькова подала иск к компании «Развлекательный онлайн-сервис» (юрлицо российского подразделения Netflix), «Медиа юниверсал ивент» и «Первому музыкальному издательству». Поводом для обращения в суд стал фильм «Пятница».

Представитель «Первого музыкального издательства» сообщил, что певица обвиняет компании в нарушении ее смежных прав на исполнение композиции «Прекрасное далеко» в картине с Данилой Козловским и Сергеем Буруновым в главных ролях. Комедия вышла пять лет назад и сейчас доступна для просмотра на Netflix.

Сумма исковых требований составляет 10 миллионов рублей, пишут «Ведомости». Артистка также требует 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадим Вишняков утверждает, что фонограмма песни «Прекрасное далеко» в «Пятнице» не использовалась, указал телеканал «360».

Судебные иски из-за авторских прав не редкость в мире кино. При этом некоторые постановщики готовы обратиться в суд из-за грубого отношения к ним. В частности, режиссер Сарик Андреасян пригрозил исками за шутки над его творчеством.