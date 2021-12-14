Компания Apple выпустила версию операционной системы iOS 15.2 для мобильных устройств

Вашингтон, 14 декабря. Американская корпорация Apple представила обновление операционной системы для мобильных устройств. Версия iOS 15.2 получила несколько новых функций, в том числе «Цифровое наследство».

Новая версия операционной системы от корпорации из Купертино позволяет получить отчет о конфиденциальности приложений. Благодаря ему можно проверить сетевую активность установленных на мобильное устройство программ, а также выяснить, как часто приложения получали доступ к геопозиции, фото, камере, микрофону и контактам за последнюю неделю.

Кроме того, в iOS 15.2 добавилась функция «Цифровое наследство», с помощью которой можно назначать людей цифровыми наследниками. Они получат доступ к учетной записи iCloud и личным данным пользователя в случае его смерти.

Новая версия операционной системы получила ряд улучшений и устранения проблем. Например, были исправлены ошибки, возникавшие при синхронизации с Microsoft Exchange.

Ранее аналитики JPMorgan спрогнозировали переход более миллиарда пользователей Android на смартфоны Apple. По мнению экспертов, к этому приведет выход нового iPhone SE 5G.