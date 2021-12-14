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Компания Apple выпустила версию операционной системы iOS 15.2 для мобильных устройств

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 12:02
Технологии
Компания Apple выпустила версию операционной системы iOS 15.2 для мобильных устройств
Prt Scr youtube.com  /  TT Technology

Вашингтон, 14 декабря. Американская корпорация Apple представила обновление операционной системы для мобильных устройств. Версия iOS 15.2 получила несколько новых функций, в том числе «Цифровое наследство».

Новая версия операционной системы от корпорации из Купертино позволяет получить отчет о конфиденциальности приложений. Благодаря ему можно проверить сетевую активность установленных на мобильное устройство программ, а также выяснить, как часто приложения получали доступ к геопозиции, фото, камере, микрофону и контактам за последнюю неделю.

Кроме того, в iOS 15.2 добавилась функция «Цифровое наследство», с помощью которой можно назначать людей цифровыми наследниками. Они получат доступ к учетной записи iCloud и личным данным пользователя в случае его смерти.

Новая версия операционной системы получила ряд улучшений и устранения проблем. Например, были исправлены ошибки, возникавшие при синхронизации с Microsoft Exchange.

Ранее аналитики JPMorgan спрогнозировали переход более миллиарда пользователей Android на смартфоны Apple. По мнению экспертов, к этому приведет выход нового iPhone SE 5G.

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apple iphone ios
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