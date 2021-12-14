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Казахстан попросил Россию о поставках электроэнергии на фоне энергодефицита

Экономика
Казахстан попросил Россию о поставках электроэнергии на фоне энергодефицита
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 14 декабря. Правительство Казахстана обратилось к РФ с просьбой о коммерческих поставках электричества, так как внутри страны имеются проблемы с генерацией. Об этом пишет ТАСС.

Нехватка достаточного количества электричества ожидается в Казахстане, из-за чего государство намеревается компенсировать просадку закупкой российской энергии. Соответствующее мнение озвучил председатель правления оператора экспорта и импорта электроэнергии «Интер РАО» Борис Ковальчук.

«Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации», — заявил Ковальчук во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Руководство «Интер РАО» ранее сообщало журналистам, что оператор вскоре завершит формирование трейдинговой дочерней структуры на территории Казахстана, где 51% акций останется за «Интер РАО», а 49% бумаг уйдет местным партнерам. «Идеальный» сценарий предполагает, что Россия сможет экспортировать в страну до 600 МВт электричества.

«Интер РАО» на данный момент ведет свою деятельность в 15 государствах планеты, а в этом году должен поставить на внешние рынки порядка 21,5 млрд кВт/ч электроэнергии (в два раза больше 2020 года). В 2021 году компания вернулась на грузинский рынок, а также приступила к экспорту электричества в Армению и Турцию. Около 4 млрд кВт/ч может быть поставлено в Китай в текущем году, что должно стать новым рекордом.

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Все новости / Экономика / Казахстан попросил Россию о поставках электроэнергии на фоне энергодефицита
экспорт ковальчук электричество мишустин поставки интер рао россия и казахстан
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