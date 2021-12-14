Супруга Лепса пострадала от мошенников на фоне развода с певцом

Москва, 14 декабря. Супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова объяснила удаление своей страницы в Instagram на фоне развода с артистом. По ее словам, она стала жертвой мошенников, пытавшихся нажиться на ней.

Многие решили, что женщина сильно переживает из-за развода с исполнителем и не хочет говорить о семейных проблемах в соцсетях. Некоторые предположили, что Шаплыкова пытается огородить себя от хейта и негативных комментариев.

Однако, как оказалось, супруга артиста не блокировала свой аккаунт. По ее словам, она стала жертвой мошенников.

«Друзья, я не блокировала свою страницу. Этим на протяжении полутора лет занимаются мошенники, считающие, что смогут получить от этого выгоду. Это не пиар, тем более, не какие-то провокации для желтых газет», — написала жена автора хита «Рюмка водки» в Instagram после восстановления страницы.

По ее словам, аккаунт регулярно подвергается атакам злоумышленников на протяжении нескольких лет. Поэтому женщина стала реже делать публикации.

На прошлой неделе стало известно о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой. Инициатором расставания стала возлюбленная артиста.