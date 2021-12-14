Политик Александр Шерин отреагировал на вето России при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции об опасности изменений климата. Россия не согласилась с увязыванием темы изменения климата с международной безопасностью.

Проект резолюции, которая рассматривала изменение климата как угрозу международной безопасности, предложили Ирландия и Нигер, соавторами выступили 113 стран. В Совбезе ООН проект поддержали 12 из 15 членов. Против выступили Россия и не обладающая правом вето Индия; Китай при голосовании воздержался. Однако вето, наложенное Россией, не дало принять этот документ. Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, рассмотрение изменений климата как угрозы международной безопасности отвлекает внимание от подлинных причин конфликтов в разных странах.

«На деле это [принятие резолюции] привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата», — заявил Небензя.

twitter.com / @RussiaUN

Решение Москвы резко осудила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая заявила, что якобы «Россия подвела мир», не дав принять резолюцию, поддержанную большинством членов ООН.

«Только Совет Безопасности ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в ключевую работу по предотвращению и смягчению конфликтов, по миротворческим усилиям и гуманитарной помощи. Россия подвела мир, применив право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН», — написала представитель США в Twitter.

Only the UNSC can ensure the security impacts of climate change are integrated into the critical work of conflict prevention and mitigation, peacekeeping, & humanitarian response. Russia let the world down by vetoing a resolution backed by a majority of UN Member States. — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) December 13, 2021

По мнению политика, члена высшего совета ЛДПР Александра Шерина, попытки навязать России невыгодные нашей стране «тренды» мировой политики неприемлемы. Именно независимая политика РФ в ООН вызывает столь резкую реакцию США и их союзников, отметил он.

«Если бы Россия всегда и во всем следовала мировым «трендам», наверно, нашего государства в его нынешних границах просто не было бы, — отметил Шерин в комментарии ФАН. — Напомню, в Совбезе ООН неоднократно бывали ситуации, когда Россия или Китай, несмотря на требования США и других стран Запада, не поддерживали какие-то резолюции, накладывая на них вето».

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По мнению Шерина, Россия, наложив вето на не устраивающую ее резолюцию, отстаивала как свои интересы, так и интересы своих союзников.

«Поймите правильно: под благовидными предлогами, якобы по общегуманитарным мотивам США пытаются протолкнуть в Совбезе ООН выгодные для себя решения. Представители Запада никогда не скажут: а давайте-ка наложим на какое-то государство экономические санкции, поскольку оно составляет нам конкуренцию. Будут придуманы совершенно другие мотивы и поводы, а потом — мы видим бомбардировки Югославии, помним, что происходило в Ираке или Ливии… А все начиналось с якобы благими целями: дескать, давайте защитим, давайте озаботимся и так далее», — подчеркнул Шерин.

По мнению собеседника ФАН, Россия должна и дальше последовательно отстаивать свои интересы на международной арене, не пытаясь угодить западным «партнерам».

«Надо отделять мух от котлет, ООН должна прислушиваться к мнению России как крупнейшего государства в мире, а мы не обязаны исполнять чьи-то хотелки», — резюмировал Александр Шерин.

Представители России в Совбезе ООН заверили, что Москва поддерживает поиск комплексных решений проблемы климатических изменений и признает наличие сложных вопросов в этой области.

Ранее стало известно, что глобальное изменение климата привело к росту средней температуры на территории РФ на 3,2 градуса за год. Такие данные приведены в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году», сообщает «Российская газета».