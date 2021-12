Политик Александр Шерин отреагировал на вето России при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции об опасности изменений климата. Россия не согласилась с увязыванием темы изменения климата с международной безопасностью.

Проект резолюции, которая рассматривала изменение климата как угрозу международной безопасности, предложили Ирландия и Нигер, соавторами выступили 113 стран. В Совбезе ООН проект поддержали 12 из 15 членов. Против выступили Россия и не обладающая правом вето Индия; Китай при голосовании воздержался. Однако вето, наложенное Россией, не дало принять этот документ. Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, рассмотрение изменений климата как угрозы международной безопасности отвлекает внимание от подлинных причин конфликтов в разных странах.

Решение Москвы резко осудила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая заявила, что якобы «Россия подвела мир», не дав принять резолюцию, поддержанную большинством членов ООН.

Only the UNSC can ensure the security impacts of climate change are integrated into the critical work of conflict prevention and mitigation, peacekeeping, & humanitarian response. Russia let the world down by vetoing a resolution backed by a majority of UN Member States.