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МИД России: Москва «на бумаге» передаст НАТО предложения по гарантиям безопасности Европы

Политика
МИД России: Москва «на бумаге» передаст НАТО предложения по гарантиям безопасности Европы
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Ташкент, 14 декабря. Москва в ближайшее время намерена передать «на бумаге» Соединенным Штатам и другим странам НАТО наработки по гарантиям безопасности Европы, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на встрече послов РФ в государствах Центральной Азии в Ташкенте.

Дипломат напомнил слова российского президента Владимира Путина, который акцентировал внимание о необходимости введения юридических гарантий со стороны Североатлантического альянса, включая США, о неразмещении вблизи государственных границ РФ ударных вооружений и инфраструктуры НАТО.

«Мы с такой инициативой выступили, в ближайшее время мы передадим нашим западным партнерам наши наработки уже на бумаге, что мы имеем в виду конкретно», — отметил Руденко.

Владимир Путин во время переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном заявил о необходимости начать переговоры для выработки шагов, исключающих продвижение НАТО на восток, передает НСН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия передаст предложения по гарантиям безопасности США до конца недели.

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нато мид европа
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