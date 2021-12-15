Как «код удачи» притягивает позитивные изменения в жизни человека

Некоторые люди в благоприятные моменты своей жизни боятся спугнуть удачу. С кем-то удача на «ты» и сопровождает его во всех начинания и делах, а вот других не покидает мысль о непрекращающейся черной полосе. Частенько, глядя на баловней судьбы, окружающие задаются вопросом — почему он, а не я? Как привлечь везение в свою жизнь и избавиться от ярлыка неудачника, в беседе с ФАН рассказал нейроцифролог Вадим Безделев.

Вопрос везения и удачливости, по словам специалиста, — довольно неоднозначный. Удача напрямую не зависит от действий человека — это лишь такое стечение обстоятельств, при котором он остается в плюсе. Но почему-то у некоторых людей такие обстоятельства случаются настолько часто, что окружающие начинают им завидовать.

«Здесь важно разобрать отличие успеха от удачной совокупности обстоятельств. Немногие их различают. Успех — это результат длительной деятельности человека, направленной на конкретную цель. Например, кто-то долгим и упорным трудом шел к тому, чтобы открыть свой бизнес. Или на протяжении нескольких лет учился днями и ночами, а сейчас получил высокооплачиваемую должность. Поэтому, если кто-то получает красный диплом бакалавра, не стоит оправдывать это везением. Просто кто-то учился, а кто-то — нет», — пояснил Безделев.

Удача же, по словам эксперта, — случайность. Ее не ждешь, а она приходит — именно в определенном месте в определенный момент. И здесь неважно, долго ли вы шли к этому, сколько сил приложили. При этом сокрушаться относительно отсутствия везения не стоит, отметил он.

«В первую очередь нужно понять, что вашей вины здесь нет, поэтому вешать на себя ярлык неудачника явно не стоит. Как минимум потому, что это еще больше отпугнет все хорошее. Это не связано с вашими действиями или бездействиями, мыслями и чувствами. Все дело в том, что вы не обладаете нужными знаниями, которые помогут найти свою удачу. В нейроцифрологии есть такое понятие, как код удачи. Рассчитав его можно скорректировать дальнейшие действия», — рассказал Безделев.

Из личного архива Вадима Безделева /

Как объяснил нейроцифролог, код удачи — это набор цифр, притягивающих в жизнь их обладателя только позитивные моменты. Например, сделка шла к провалу, но волшебным образом все изменилось. Или посчастливилось, наконец, найти надежных партнеров по бизнесу. Однако это не значит, что удача будет появляться во всех делах — где-то все будет зависеть только от решений и усилий самого человека.

«Для расчета кода потребуется лишь дата рождения человека. Например, дата — 04.07.1998. Сначала берем день рождения и складываем числа 0 и 4. В итоге получается 4. Это и есть первое число. Дальше действуем по аналогии и из суммы месяца рождения получаем 7 — это второе число. Для третьего числа нужно сложить год рождения: 1 + 9 + 9 + 8 = 27. 2 и 7 тоже складываем, в итоге получаем 9. Напоследок, чтобы получить последнюю цифру кода, суммируем итоговые три цифры — 4, 7 и 9. И доводим их до единичного значения — вышла 2. Код удачи в этом случае — 4792», — привел пример специалист.

Полученный код удачи, по словам Безделева, необходимо запомнить и постепенно внедрять в жизнь. Его надо написать на листочке и положить в кошелек, стикер с ним приклеить где-нибудь на рабочем месте и использовать как комбинацию для паролей всевозможных аккаунтов.

«Это не просто волшебный набор цифр, который везде нужно носить с собой. Подружитесь с ним, начните ему доверять. Примите его как некий дар, который был дан при рождении. И тогда в жизни начнут появляться радостные и позитивные события. Понятное дело, что ничего не изменится, если выписать код удачи, обложиться им со всех сторон, выучить его, читать как молитву и в депрессивном состоянии сидеть на диване у телевизора. Нужно действовать, нужно жить», — сказал нейроцифролог.

Специалист предупредил, что в случае корыстных и гнусных поступков ни о какой речи об удаче и быть не может. Если каждое действие человека направлено на причинение вреда себе и другим, то никакой код не поможет.

pixabay.com / Hermann

Ярким примером удачливости человека служит история жительницы Кубани, которая выиграла почти 60 млн рублей по лотерейному билету. Лотерейный билет она купила на сдачу в продуктовом магазине, но не придала ему особого внимания, поэтому о выигрыше узнала лишь через несколько месяцев.