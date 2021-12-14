Фактор вседозволенности: США не накажут своих военных за удар по мирным жителям в Кабуле

Вашингтон, 14 декабря. Военнослужащие США не понесут никакой ответственности за ошибочный удар беспилотника по мирным жителям в Кабуле, в результате которого в конце августа 2021 года погибли десять афганцев, включая семерых детей. Об этом каналу NBC сообщили два чиновника из Пентагона.

По данным СМИ, руководитель Центрального командования (CENTCOM) Кеннет Маккензи и глава Командования специальных операций (SOCOM) Рич Кларк дали рекомендацию не наказывать американских военных, задействованных в планировании и реализации атаки. Министр обороны Ллойд Остин согласился с данным решением.

Представитель Пентагона Джон Кирби на прошедшей накануне конференции подтвердил постановление ведомства. По его словам, решение тщательно обдумано.

«Не было достаточно веских оснований для личной ответственности [американских военнослужащих]», — сказал чиновник.

No U.S. military personnel will be punished for the August drone strike in Kabul that killed 10 Afghan civilians, including seven children, two defense officials said Monday.



By @ckubeNBC https://t.co/DjuklO8YJ6 — NBC Investigations (@NBCInvestigates) December 13, 2021

Реакция общественности

Тот факт, что офицеры США останутся безнаказанными за гибель гражданских лиц в Афганистане, сильно возмутил основателя НКО Nutrition and Education International (NEI). Именно на эту организацию, борющуюся с недоеданием, работал один из невинно погибших афганцев.

«Это решение шокирующее. Как могут наши военные по ошибке лишить жизни десяти мирных афганцев и не понести за это никакой ответственности?» — передает слова президента NEI Стивена Квона газета The New York Times.

По данным американских СМИ, Пентагон до сих пор не выполнил свои обещания эвакуировать родственников жертв и выплатить им компенсацию.

Sec of Defense Austin approves recommendation that no military personnel will be penalized for the botched Kabul drone strike that killed 10 civilians, including 7 children. Via @EricSchmittNYT https://t.co/tFmjcpgl4K — Christoph Koettl (@ckoettl) December 13, 2021

Злосчастный удар

Удар американского беспилотника был нанесен 29 августа в ходе хаотичной эвакуации контингента США из Афганистана и спустя три дня после смертоносного теракта возле аэропорта Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и десятки местных жителей.

Федеральное агентство новостей /

У США была информация о том, что боевики «Вилаят Хорасан» — регионального отделения террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) — планировали нападение на аэропорт с использованием автомобиля. Однако военные начали отслеживать не ту машину и атаковали схожее транспортное средство, в котором находился Земари Ахмади, много лет работавший в упомянутой НКО NEI.

Цель была поражена как раз в тот момент, когда мужчина въезжал во двор своего дома. Помимо самого Ахмади, погибли девять его родственников, включая семерых детей. Примечательно, что за четыре дня до авиаудара работодатель погибшего сотрудника НКО подал прошение о переселении его семьи в Соединенные Штаты.

Ahmadi was a 14-year employee of Nutrition & Education International, a U.S. NGO that fights malnutrition. He helped start up soy factories, repair machinery, transport his colleagues and distribute food from his Corolla to displaced Afghans. pic.twitter.com/S7r1TyHBs0 — Evan Hill (@evanhill) September 10, 2021

В сентябре генерал Кеннет Маккензи сделал публичное признание касательно фатального инцидента. Он назвал произошедшее «ошибкой» и сказал, что несет полную ответственность за удар и его трагический итог. Пентагон пообещал выплатить компенсацию родственникам жертв и помочь им переехать в США, однако близкие погибших так и не получили никаких средств от американской стороны и по-прежнему находятся в Афганистане.

Global Look Press /

Расследование, проводившееся Минобороны США и обнародованное в ноябре, не выявило нарушений закона при атаке беспилотника в Кабуле. При этом американской стороной были подтверждены «неточности» при нанесении удара, а также «ошибки при информировании и нарушение коммуникации, приведшие к гибели гражданских лиц».

Таким образом, решение Пентагона стало очередной демонстрацией его позиции: были оправданы офицеры, совершившие, по большому счету, военное преступление. Американские военные чувствуют вседозволенность, результатом которой может стать гибель ни в чем неповинных людей, и это не приводит ни к каким реальным последствиям.

Впрочем, атаки на мирных граждан со стороны американского командования случались и в Сирии. Так, в марте 2019 года результатом авианалета США по целям ИГ в Аль-Багузе стала гибель десятков мирных граждан. Соединенные Штаты всегда игнорировали правила по защите мирного населения во время своей деятельности. Как в Сирии и Афганистане, так и в других странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.