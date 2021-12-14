Заезд уникальных автомобилей на Автоблогер LIVE пройдет в Петербурге

Петербуржцы имеют уникальную возможность увидеть три ярких экспоната пространства «Автоблогер LIVE» — «бентли» на гусеницах, трехметровую «big жигу» и советскую «победу» в стиле «Безумного Макса», которые впервые приведут в движении на территории площадки. Перформанс состоится на парковке Outlet Village Пулково 19 декабря в 13:00 по местному времени.
Немного расскажем о экспонатах. Инновационный и необычный «бентли» на гусеницах уже успел стать настоящей легендой современного автомобильного блогинга: видео блогера AcademeG (Константин Заруцкий) о создании транспортного средства на сегодняшний день посмотрели более 8,5 миллиона человек.
Трехметровые «жигули», которые известны как «big жига», были созданы всего за 14 дней школой авторемонта Carville. Широкую известность автомобиль получил в 2020 году на дебютном «Автоблогершоу». В рамках мероприятия уникальная машина поставила сразу два рекорда России: стала самым высоким автомобилем измененной конструкции и проехала сверху над 32 машинами за час.
Кроме того, будет представлен и автомобиль в стиле фильма «Безумный Макс». Команда проекта «Независимый эксперт» во главе с Георгием Медведевым проедет на советской «победе» 1954 года изготовления, которая была восстановлена на базе «газели» с помощью отечественных запчастей. Ретротранспорт теперь может похвастаться новым мощным двигателем при сохранении своей первозданной аутентичности.
Также на площадке гости смогут увидеть самые популярные и необычные автомобильные проекты. Так, Константин Заруцкий представит свой второй «ультратанк» — «победу» на гусеницах, а участники проекта Iling Show покажут двойное достижение в виде заниженной «газели-эвакуатора» на пневмоподвеске и еще более приземленной «нивы-текстура», высота которой составляет всего 104 см. Посетители не только увидят транспортные легенды, но и узнают детали о процессе создания этих «монстров». Поможет в этом технология дополненной реальности, разработанная Межрегиональным контактным центром.
Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических норм против коронавируса.