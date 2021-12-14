Заезд уникальных автомобилей на Автоблогер LIVE пройдет в Петербурге

Петербуржцы имеют уникальную возможность увидеть три ярких экспоната пространства «Автоблогер LIVE» — «бентли» на гусеницах, трехметровую «big жигу» и советскую «победу» в стиле «Безумного Макса», которые впервые приведут в движении на территории площадки. Перформанс состоится на парковке Outlet Village Пулково 19 декабря в 13:00 по местному времени.

Немного расскажем о экспонатах. Инновационный и необычный «бентли» на гусеницах уже успел стать настоящей легендой современного автомобильного блогинга: видео блогера AcademeG (Константин Заруцкий) о создании транспортного средства на сегодняшний день посмотрели более 8,5 миллиона человек.

автоблогер LIVE /

Трехметровые «жигули», которые известны как «big жига», были созданы всего за 14 дней школой авторемонта Carville. Широкую известность автомобиль получил в 2020 году на дебютном «Автоблогершоу». В рамках мероприятия уникальная машина поставила сразу два рекорда России: стала самым высоким автомобилем измененной конструкции и проехала сверху над 32 машинами за час.

Кроме того, будет представлен и автомобиль в стиле фильма «Безумный Макс». Команда проекта «Независимый эксперт» во главе с Георгием Медведевым проедет на советской «победе» 1954 года изготовления, которая была восстановлена на базе «газели» с помощью отечественных запчастей. Ретротранспорт теперь может похвастаться новым мощным двигателем при сохранении своей первозданной аутентичности.

автоблогер LIVE /

Также на площадке гости смогут увидеть самые популярные и необычные автомобильные проекты. Так, Константин Заруцкий представит свой второй «ультратанк» — «победу» на гусеницах, а участники проекта Iling Show покажут двойное достижение в виде заниженной «газели-эвакуатора» на пневмоподвеске и еще более приземленной «нивы-текстура», высота которой составляет всего 104 см. Посетители не только увидят транспортные легенды, но и узнают детали о процессе создания этих «монстров». Поможет в этом технология дополненной реальности, разработанная Межрегиональным контактным центром.

Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических норм против коронавируса.