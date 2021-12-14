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Петербургский «Зенит» заинтересован в трансфере форварда «Интернасьонала» Альберто

Спорт
Петербургский «Зенит» заинтересован в трансфере форварда «Интернасьонала» Альберто
ТАСС  /  Raul Pereira

Санкт-Петербург, 14 декабря. Нападающий бразильского клуба «Интернасьонал» Юри Альберто может стать игроком «Зенита».

Петербургский «Зенит» может заплатить 14 миллионов евро за трансфер 20-летнего форварда «Интернасьонала» Юри Альберто. Об этом сообщили журналисты UOL. По данным источника, в контракте игрока могут быть прописаны бонусы в размере 3-4 миллионов евро в случае достижения определенных целей.

Юри Альберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии нападающий провел 33 матча, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи. Контракт форварда с «Интернасьоналом» действует до июля 2025 года.

На прошлой неделе сыграл вничью с «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, который стал для петербургского клуба заключительным в 2021 году. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 1:1.

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Зенит трансфер переход рпл альберто
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