Объем купленной на внутреннем рынке валюты ЦБ достиг 22,8 млрд рублей

Москва, 14 декабря. Центробанк отчитался о покупке валюты на внутреннем рынке.

Главный российский финансовый регулятор приобрел на внутреннем рынке иностранные денежные знаки с расчетами 13 декабря, общая сумма которых достигает 22,8 млрд рублей. Валюта, закупленная Банком России с расчетами 10 декабря, также равнялась 22,8 млрд рублей.

Министерство финансов Российской Федерации, начиная с 15 января, вернулось к практике покупки валюты в рамках бюджетного правила. С этого периода объем приобретения валюты на внутреннем рынке вышел за отметку в 2,6 трлн рублей.

Центробанк до этого занимался упреждающей реализацией зарубежных фиатов через бюджетное правило, чтобы увеличивать предсказуемость политики денежных властей, а также чтобы уменьшать колебания финрынков на фоне масштабных корректировок на глобальном нефтерынке. Объем продажи валюты на внутреннем рынке составил около 1,7 трлн рублей.

Согласно заявлениям регулятора, инфляция в России по итогам текущего года может достичь уровня в 7,4-7,9%, однако в 2022 году инфляционное давление должно опуститься до 4-4,5%.