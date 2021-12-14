Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 13:05
13:05
Происшествия
Самолет рейса Краснодар — Архангельск экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажира
13:05
Общество
Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым попал в число номинантов на «Золотой глобус»
13:03
Политика
Мария Захарова провела параллель между мигрантами в США и беженцами в Белоруссии
13:03
Шоу-бизнес
Нюша и ее супруг стали родителями во второй раз
12:56
Происшествия
В Петербурге рухнувшая с крыши сосулька оторвала десятилетнему ребенку фрагмент кости
12:55
Армия
ASPI: создание подводного атомного флота сильно ударит по карману Австралии
12:53
Общество
Китайский профессор прославился анатомическими иллюстрациями мелом на доске
12:49
Политика
Публицист Чаусов: глава Госдепартамента США подвел итоги десяти месяцев внешней политики Байдена
12:47
Армия
Аналитик Коц: ВВС США отправят в утиль 160 боеспособных самолетов из-за финансовых проблем
12:46
Спорт
Юрий Жирков заявил, что может уйти из футбола
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Объем купленной на внутреннем рынке валюты ЦБ достиг 22,8 млрд рублей

Экономика
Объем купленной на внутреннем рынке валюты ЦБ достиг 22,8 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 14 декабря. Центробанк отчитался о покупке валюты на внутреннем рынке.

Главный российский финансовый регулятор приобрел на внутреннем рынке иностранные денежные знаки с расчетами 13 декабря, общая сумма которых достигает 22,8 млрд рублей. Валюта, закупленная Банком России с расчетами 10 декабря, также равнялась 22,8 млрд рублей.

Министерство финансов Российской Федерации, начиная с 15 января, вернулось к практике покупки валюты в рамках бюджетного правила. С этого периода объем приобретения валюты на внутреннем рынке вышел за отметку в 2,6 трлн рублей.

Центробанк до этого занимался упреждающей реализацией зарубежных фиатов через бюджетное правило, чтобы увеличивать предсказуемость политики денежных властей, а также чтобы уменьшать колебания финрынков на фоне масштабных корректировок на глобальном нефтерынке. Объем продажи валюты на внутреннем рынке составил около 1,7 трлн рублей.

Согласно заявлениям регулятора, инфляция в России по итогам текущего года может достичь уровня в 7,4-7,9%, однако в 2022 году инфляционное давление должно опуститься до 4-4,5%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Объем купленной на внутреннем рынке валюты ЦБ достиг 22,8 млрд рублей
центробанк внутренний рынок покупка валюты Минфин России
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать