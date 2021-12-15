Аналитики прогнозируют снижение инфляции после повышения ключевой ставки

Рост ключевой ставки станет фактором, который будет снижать потребительский спрос через повышение ставок по кредитам, что замедлит темпы инфляции. Об этом ФАН рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Повышение ключевой ставки

Ключевые российские банки ожидают, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — с 7,5% до 8,5%. Такой прогноз представили аналитики, опрошенные газетой «Известия».

Согласно прогнозу «Райффайзенбанка», инфляция в 2021 году составит 8,3-8,4%. По данным ЦБ, на конец ноября инфляция в России составляет 8,4%.

ФБА «Экономика сегодня» /

Точечный удар по инфляции

Как считает Федор Сидоров, вероятнее всего, на ближайшем заседании 17 декабря Центральный Банк России поднимет ключевую ставку на 0,75-1% — до уровня 8,25-8,5%. Это необходимо, учитывая динамику инфляции в стране, которая по итогам ноября превысила многолетний уровень — 8,4% вместо таргета 4%.

«Рост ключевой ставки станет фактором, который будет снижать потребительский спрос через рост ставок по кредитам, что замедлит темпы роста инфляции. Одновременно вслед за ростом ставки будут расти проценты по депозитам (ряд банков в стране уже предлагают вклады под 8-9%, чего не было давно)», — пояснил Федор Сидоров.

В дальнейшем, заметил финансист, в начале 2022 года, возможно, регулятор не остановится на повышении ставки до 8,25-8,5%, если динамика инфляции потребует дальнейшего ужесточения ДКП. Учитывая, что ЦБ РФ не так давно призвал готовиться в следующем году к новому витку роста инфляции, увеличение ключевой ставки может продолжиться в первом квартале 2022-го.

Высокая инфляция наблюдается не только в России, но и во многих других странах. Например, в США она достигла значений начала 1980-х годов. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал одну из главных причин повышенной инфляции. По главы государства, к активному росту потребительских цен привела мягкая денежно-кредитная политика ряда государств.