МИД России заявил о готовности оказать помощь Белоруссии по ситуации с мигрантами

Москва, 14 декабря. Российская сторона готова оказать помощь Белоруссии в урегулировании миграционного кризиса на границе республики с Польшей, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, Минск еще не обращался к Москве за помощью по соответствующему вопросу.

«Пока таких обращений нам не было, Белоруссия справляется с этими проблемами самостоятельно вполне успешно», — отметил замглавы МИД Руденко.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что беженцы законно попали в республику и на границу с Польшей. По его словам, увеличение миграционного потока обусловлено безвизовым режимом Минска.

Глава государства также усомнился в эффективности строительства забора на границе между Польшей и Белоруссией со стороны Варшавы, передает НСН.