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МИД России заявил о готовности оказать помощь Белоруссии по ситуации с мигрантами

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 11:51
Политика
МИД России заявил о готовности оказать помощь Белоруссии по ситуации с мигрантами
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 декабря. Российская сторона готова оказать помощь Белоруссии в урегулировании миграционного кризиса на границе республики с Польшей, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, Минск еще не обращался к Москве за помощью по соответствующему вопросу.

«Пока таких обращений нам не было, Белоруссия справляется с этими проблемами самостоятельно вполне успешно», — отметил замглавы МИД Руденко.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что беженцы законно попали в республику и на границу с Польшей. По его словам, увеличение миграционного потока обусловлено безвизовым режимом Минска.

Глава государства также усомнился в эффективности строительства забора на границе между Польшей и Белоруссией со стороны Варшавы, передает НСН.

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Все новости / Политика / МИД России заявил о готовности оказать помощь Белоруссии по ситуации с мигрантами
мигранты белоруссия мид кризис
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