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Сергей Безруков организует Большой детский фестиваль в Югре
Общество
Сергей Безруков организует Большой детский фестиваль в Югре
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Ханты-Мансийск, 14 декабря. Югра планирует провести в округе в 2023 году Большой детский фестиваль совместно с фондом Сергея Безрукова. Такое решение было принято на заседании регионального правительства. В соглашении сказано, что фонд Сергея Безрукова покажет югорчанам кинофильмы и мультфильмы для детей и юношества, передает информационно-аналитический портал Ugra-news. Планируется показ работ-лауреатов Большого детского фестиваля 2022 года.

Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов уточнил, что цель соглашения — развитие сотрудничества Югры с Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова по организации культурно-информационного пространства на территории автономного округа.

В программу фестиваля войдет и образовательная программа для профессионального театрального сообщества ХМАО, и проект для учащихся детских театральных студий. Сергей Безруков организует в округе серию мастер-классов, семинаров, лекций и творческих встреч.

Ранее ФАН рассказывал о съемках Безрукова для выпуска передачи «Спокойной ночи, малыши!». Актер признался, что участие в этой детской программе было его давней мечтой.

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Все новости / Общество / Сергей Безруков организует Большой детский фестиваль в Югре
фонд безруков фестиваль югра
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