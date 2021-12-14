Сергей Безруков организует Большой детский фестиваль в Югре

Ханты-Мансийск, 14 декабря. Югра планирует провести в округе в 2023 году Большой детский фестиваль совместно с фондом Сергея Безрукова. Такое решение было принято на заседании регионального правительства. В соглашении сказано, что фонд Сергея Безрукова покажет югорчанам кинофильмы и мультфильмы для детей и юношества, передает информационно-аналитический портал Ugra-news. Планируется показ работ-лауреатов Большого детского фестиваля 2022 года.

Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов уточнил, что цель соглашения — развитие сотрудничества Югры с Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова по организации культурно-информационного пространства на территории автономного округа.

В программу фестиваля войдет и образовательная программа для профессионального театрального сообщества ХМАО, и проект для учащихся детских театральных студий. Сергей Безруков организует в округе серию мастер-классов, семинаров, лекций и творческих встреч.

Ранее ФАН рассказывал о съемках Безрукова для выпуска передачи «Спокойной ночи, малыши!». Актер признался, что участие в этой детской программе было его давней мечтой.