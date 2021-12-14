Сатановский: план нападения Запада на Россию обречен на провал

Москва, 14 декабря. Вероятность войны между Западом и Россией является крайне высокой, однако любые агрессивные планы против Москвы обречены на провал. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, в настоящее время остается неизвестным, будут ли столкновения происходить с применением ядерных вооружений или обычных, однако любой план нападения Запада на Россию обречен на провал.

«То, что война будет, — это понятно. А когда она будет — не знает сейчас никто. Войн же никто не хочет. И Первую мировую никто не хотел, и Вьетнамскую войну никто не хотел. Они сами начинаются: ветром надуло», — отметил Сатановский.

Эксперт выразил уверенность, что Москва уничтожит всех провокаторов и распространителей антироссийской пропаганды, как это уже бывало неоднократно.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва фиксирует активизацию действий стратегической авиации ВВС США у границ РФ. По его словам, с начала ноября 2021 года самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов совершили около 30 вылетов к российским границам. Кроме того, в этом месяце состоялись учения американских стратегических сил Global Thunder, в рамках которых десять бомбардировщиков отрабатывали варианты применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.