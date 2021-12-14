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Аналитики JPMorgan прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone SE

Технологии
Аналитики JPMorgan прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone SE
apple.com  /  Apple Inc.

Вашингтон, 14 декабря. Выход нового смартфона от Apple может подтолкнуть более миллиарда пользователей Android к переходу на iPhone. К такому выводу пришли аналитики брокерской и банковской компании JPMorgan.

По мнению экспертов, поднявших целевую цену акций Apple со 180 до 210 долларов, новый iPhone SE 5G может стать причиной массового перехода пользователей Android на продукцию корпорации из Купертино. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные агентства Refinitiv Eikon.

Как прогнозируют аналитики, новое устройство от Apple, которое должно выйти в начале 2022 года, может переманить 1,4 миллиарда человек, использующих смартфоны на Android бюджетного и среднего класса. Кроме того, на iPhone SE 5G могут перейти еще 300 миллионов владельцев старых «яблочных» девайсов, передает «Газета.Ru». Этому поспособствует программа трейд-ин от корпорации из Купертино.

«Программа трейд-ин от Apple для не-iPhone не настолько привлекательная, как на iPhone. Тем не менее, она может привести к тому, что средняя начальная цена 5G-версии iPhone SE будет находиться в довольно конкурентоспособных пределах от 269 до 369 долларов», — уточнил аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи.

Ранее корпорация Apple объявила отзывную кампанию iPhone 12 в России. Причиной стали выявленные проблемы со звуком смартфона.

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Все новости / Технологии / Аналитики JPMorgan прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone SE
apple iphone android
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