Свыше 70% потенциальных заемщиков передумали брать ипотеку в 2021 году

Москва, 14 декабря. Аналитики платформы залогового кредитования Online-Ipoteka выяснили, по каким причинам жители Российской Федерации отказываются от ипотечного займа, даже если ранее планировали его оформить. Об этом пишет РБК.

Порядка 71% потенциальных заемщиков, планировавших взять ипотеку в этом году, передумали и перенесли сроки реализации своего желания, подсчитали эксперты.

Около 23% респондентов заявили, что банки им отказали в выдаче кредита. Примерно 21% россиян не смогли выбрать понравившуюся недвижимость, а 21% опрошенных заявили, что займ был им одобрен, однако они сами отказались от идеи впоследствии.

Среди отказавшихся от сделки 33% были недовольны чрезмерно высокой ставкой по ипотечному кредиту. Участники исследования из этой группы в количестве 29% решили не покупать жилищный объект в кредит в связи с длительным сроком выплат, а 16% ответивших на вопросы Online-Ipoteka прикинули, что лучше будет подождать более умеренных цен на жилье. Около 13% участвовавших в опросе предпочли аренду ипотеке, и 9% побоялись лишиться работы и оказаться с крупным займом.

Те, кто не стал подавать заявку, оценив общие условия по кредитам, сказали, что процент первоначального взноса слишком завышен. За это проголосовали 53% респондентов. Примечательно, что только 38% опрошенных сервисом готовы ремонтировать ипотечную недвижимость на свои средства, а 25% участников намереваются брать для этого дополнительные кредиты.

Программа субсидирования ипотечных кредитов скоро стартует в России для сотрудников Сбербанка, о чем недавно рассказал журналистам председатель правления «Сбера» Герман Греф.