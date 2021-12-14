Китайский профессор прославился анатомическими иллюстрациями мелом на доске

Профессор Сямыньского медицинского колледжа объединил науку и искусство. Его анатомические рисунки на доске восхищают студентов проработанностью деталей.

Чуан-Бин Чунг из Китая прославился своими необыкновенными рисунками человеческих костей и суставов. Мужчина с помощью мела и линейки создает реалистичные черепа и даже зубные схемы.

По словам местных учащихся, такие чертежи не только приятны глазу, но и помогают в учебе. Студенты утверждают, что лекции профессора помогают им лучше запоминать мелкие детали.

«Если вы увидите рисунки из учебников, то поймете, что они не дают четкого представления о том, как выглядит тело человека. Когда вы рисуете самостоятельно, то лучше понимаете устройство скелета», — делится эмоциями студентка Синьи Пэн.

Свои творения профессор объединил в атласе «Анатомия Чуан-Бин Чанга для художников — Кости». В ней содержатся иллюстрации на медицинскую тему. По словам мужчины, он уже наблюдает результаты своего кропотливого труда.

«С момента начала рисования многие ученики показывают большой прогресс в учебе. Работы моих студентов заставляют меня думать, что усилия, приложенные к подготовке к урокам, очень ценны», — делится профессор.

Сегодня на социальные сети Чуан-Бин Чанга подписано около 75 000 человек. Поклонники подбадривают иллюстратора, благодарят и ждут новых работ.