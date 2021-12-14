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Криворучко сообщил о начале серийных поставок дрона «Охотник» в ВС РФ в 2024 году

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 11:25
Армия
Криворучко сообщил о начале серийных поставок дрона «Охотник» в ВС РФ в 2024 году
Prt Scr телеканал ЗВЕЗДА  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Москва, 14 декабря. Минобороны РФ намерено подписать контракт на серийную поставку ударных беспилотников С-70 «Охотник» в ближайшие полгода. Поступление новинки в войска ожидается в 2024 году.

Планами по поводу закупки новейших ударных беспилотников С-70 поделился с журналистами заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. По словам замминистра, контракт на поставку будут подписан в течение полугода, а первые серийные поставки запланированы на 2024 год.

«На сегодня уже достаточно серьезно комплекс готов к серийному производству. Хотелось бы добавить, что в ближайшее время мы уже заключим серийный контракт на поставку этих машин», — заявил Криворучко.

«Охотник» разработали специалисты ОКБ «Сухой». БПЛА сконструирован по принципу «летающее крыло» и наделен технологиями стелс, которые позволяют ему оставаться незаметным для средств разведки противника.

Во вторник, 14 декабря, первый летный образец дрона отправился на базу Новосибирского авиационного завода имени Чкалова для испытаний, второй образец находится на этапе сборки.

Ростех тем временем сообщил о создании наземного пункта управления «Охотником». Корпорация разрабатывает его с учетом пожелания от Минобороны РФ, о чем сообщил RT.

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беспилотник криворучко С-70 Охотник
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