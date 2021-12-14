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Политика
Австрийский канцлер Нехаммер осудил увязку ситуации на Украине с «Северным потоком — 2»
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Австрийский канцлер Нехаммер осудил увязку ситуации на Украине с «Северным потоком — 2»

Политика
Австрийский канцлер Нехаммер осудил увязку ситуации на Украине с «Северным потоком — 2»
Федеральное агентство новостей

Вена, 14 декабря. Австрия выступает против увязки газопровода «Северный поток — 2» с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью немецкой газете Welt.

Политик осудил требования Соединенных Штатов использовать энергетический проект в качестве давления на Россию из-за Украины.

«Я против увязки запуска "Северного потока — 2" с поведением России на Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе», — отметил канцлер.

Карл Нехаммер выразил надежду, что газопровод будет запущен в скором времени. По его мнению, европейские страны должны обеспечить себя достаточным количеством источников топлива.

Представитель минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер ранее заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не будет принят в эксплуатацию, пока идет его сертификация, передает НСН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что процесс сертификации газопровода является технической и бюрократической работой.

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украина австрия северный поток
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