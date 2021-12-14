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Политолог Родионов оценил готовность бывших союзных республик вернуться к идее СССР
Общество
Политолог Родионов оценил готовность бывших союзных республик вернуться к идее СССР
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 14 декабря. Российский политолог Дмитрий Родионов не считает, что перспектива объединения стран СНГ в некий аналог Советского Союза так уж эфемерна.

Как считает Родионов, паническая боязнь США возможных интеграционных процессов в русле реинкарнации СССР имеет под собой объективные основания. И дело не в том, что Россия якобы стремится к этому, а в наличии реальных предпосылок для подобного объединения в будущем. По мнению Родионова, «гипотетически может быть заинтересована в идее объединения Белоруссия. Потому что подавляющее большинство белорусов идею Союзного государства поддерживают», сообщает Life.

Не меньшие симпатии такой вектор вызывает и у республик Донбасса, которые «всегда готовы присоединиться к любому интеграционному процессу, который появится в России. Так же, как и Приднестровская Молдавская Республика. Под крыло России готова встать Южная Осетия». Хотя Абхазия придерживается статуса независимости, но при этом «понимает, что только Россия может гарантировать ей безопасность. В подобном ключе рассуждает и Нагорный Карабах, не признанный даже Арменией». Опасения США и их союзников Родионов объясняет тем, что «для многих представителей западного политического истеблишмента СССР до сих пор существует как жупел и страшилка. Когда они замечают хоть какое-то движение в нынешней России к защите своих объективных интересов, они видят возрождение Советского Союза».

Среди российских политологов и депутатов Госдумы многим близка подобная оценка ситуации. Отмечается, что жители бывших союзных республик не прочь вернуться, так как там сейчас хуже, чем было в эпоху СССР. Речь идет о старшем поколении жителей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и даже Армении, хотя молодежь уже оболванена западной пропагандой и инсинуациями из учебников фондов Сороса. Как считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, противостоит этому историческая миссия президента России Владимира Путина, который способен переломить ход истории, так как реализует курс на равноправное взаимовыгодное сотрудничество со всеми потенциальными союзниками.

Ранее ФАН сообщал об оценке президента России Владимира Путина распада СССР в 1991 году. По мнению Путина, это был «распад исторической России под названием Советский Союз», который стал трагедией для большинства граждан страны.

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ссср объединение перспектива
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