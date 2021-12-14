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Заявление главы МИД ФРГ спровоцировало повышение цен на газ в Европе

Экономика
Заявление главы МИД ФРГ спровоцировало повышение цен на газ в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 декабря. Стоимость газа в Европе превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Резкий скачок произошел после заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о невозможности в настоящий момент сертифицировать «Северный поток — 2», сообщает BFM.RU

Российский газопровод пока не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства. Сертификация приостановлена до тех пор, пока оператор газопровода швейцарская Nord Stream 2 не сменит правовой статус.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев считает, что заявление главы МИД ФРГ свидетельствует о внутренней борьбе среди кабмина Германии. Новый канцлер Олаф Шольц поддерживает «Северный поток — 2». Однако, если в «борьбе за портфели» в ФРГ преимущество получат «зеленые», они начнут диктовать свои условия и вставлять палки в колеса российскому проекту.

«Судя по всему, с Германией нам будет договариваться все сложнее и сложнее. У них есть альтернатива, они могут перестроиться, и да, они могут один год позволить себе жить «назло маме отморозив уши», — считает Тимофеев.

Не исключено, что из-за «зеленых» ФРГ займет деструктивную и популистскую позицию и будет ее придерживаться какое-то время, надеясь на одобрение избирателей Германии.

Сложносочиненная схема команды Байдена с российским газопроводом сработала и внутри США, и в Европе и, естественно, на Украине. На Россию эта хитрость и не была рассчитана, так как скорее работала в ее интересах.

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