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Насколько далеко зайдет конфликт Варшавы и Брюсселя: мнение политолога

Политика
Насколько далеко зайдет конфликт Варшавы и Брюсселя: мнение политолога
Федеральное агентство новостей  / 

Польша часто не идет на поводу у всеобщей линии евробюрократии, а отстаивает право на сохранение своей идентичности. Это касается и образовательных программ, внедряемых в Западной Европе, и приема мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Об этом ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Ультиматум Польши

Польша перестанет платить членские взносы в бюджет Европейского союза, если Брюссель сократит финансирование Варшавы. Такое заявление сделал глава минюста страны Збигнев Зебро.

По его словам, ЕС должен пересмотреть обязательства Варшавы по энергетической и климатической политике, которые «приводят к стремительному росту цен на электроэнергию».

«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС», — высказался Зебро.

Подписываться на безумие: зачем Польша поставила ЕС ультиматум о выплате взносов
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, он пообещал прекращение выплат в бюджет ЕС, если разногласия между Брюсселем и Варшавой усилятся. Зебро назвал оправданным этот шаг и добавил, что ЕС «незаконно» отказывает Польше в деньгах из общего бюджета.

«Это не было бесплатным»

Как отметил Андрей Иванов, в заявлении польского министра нет какой-то большой геополитики. Тут не стоит рассматривать ситуацию с точки зрения возможного развала Евросоюза или роли Польши как плацдарма США в Старом свете.

«Одновременно в этой угрозе перестать платить членские взносы мы видим давно укоренившиеся в польском народе представления о том, как должна развиваться страна. И надо отдать должное, что Польша часто не идет на поводу у всеобщей линии евробюрократии, а отстаивает право на сохранение своей идентичности. Это касается и образовательных программ, внедряемых в Западной Европе, и приема мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Это касается и такого острого для всего ЕС вопроса, как попытка Германии полностью подмять под себя объединение», — пояснил Андрей Иванов.

Он напомнил, что Польша неоднократно предъявляла претензии к ФРГ и по поводу Второй мировой войны, и по многим другим вопросам. Сейчас на повестке дня экономика. Дело в том, что вступившие в ЕС страны Восточной Европы, государства бывшего социалистического лагеря, рассчитывали именно на помощь Евросоюза.

Подписываться на безумие: зачем Польша поставила ЕС ультиматум о выплате взносов
flickr.com / CC BY-SA 3.0

«И действительно, благодаря многим программам ЕС в Польше, Румынии, Болгарии и других государствах построили хорошую дорожную инфраструктуру, ввели гарантии достаточно высоких стандартов социального обеспечения. Но это не было бесплатным. Взамен страны Восточной Европы вошли в общеевропейскую систему разделения труда. А ведь это означало закрытие многих отраслей в пользу компаний Западной Европы. Но такова цена вхождения в большую структуру, где нет границ. И когда в Брюсселе думают, а не оставить ли вдруг наших союзников наедине со своими проблемами, то в Варшаве, естественно, это воспринимают негативно. Польша вначале выполнила все условия по евроинтеграции, полностью вписалась в общую экономику, а потом ей говорят, мол, живите как хотите», — добавил Андрей Иванов.

Подписаться на безумие

Он заметил, что это сравнимо с рассуждениями, которые в итоге обернулись большими трагедиями после распада Советского Союза. Ведь предприятия республик были взаимосвязаны, а когда связи оказались разорваны, то целые народы погрузились в нищету и сопутствующие гражданские конфликты. И в Польше это прекрасно понимают. Вот и говорят, что на такое безумие подписываться не хотят.

«Другое дело, что рычагов давления на евробюрократию у Польши не так много, вернее, совсем мало. Если не считать гневных ярких заявлений, то в Варшаве могут надеяться только на здравый смысл политиков в Брюсселе», — заключил Андрей Иванов.

Ранее Польша потребовала от Еврокомиссии провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Речь идет о чрезмерном, по версии Варшавы, использовании роли «монополиста» на европейском энергетическом рынке.

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польша ес запад восточная европа европейский союз
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