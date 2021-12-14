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Лев Лещенко раскритиковал современный шоу-бизнес за вседозволенность

Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал современный шоу-бизнес за вседозволенность
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 14 декабря. Народный артист РСФСР Лев Лещенко резко высказался о вседозволенности в отечественном шоу-бизнесе. Он раскритиковал поющих блогеров и звезд, оскорбляющих друг друга.

Артист отметил, что в советское время было уважение к профессии, труду и самим исполнителям. Однако сейчас все изменилось: отсутствует уважение и трепетное отношение к творчеству. И это сильно напрягает знаменитого певца.

«Сейчас что, уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?! Сейчас блогеры, тик-токеры, и вся страна поет, твою мать. Какой-нибудь Дробыш может публично оскорбить Киркорова, или какой-нибудь блогер начинает распространяться и говорить гадости о каком-то писателе или художнике», — указал Лещенко в интервью изданию «Собеседник».

По его мнению, это не свобода, а вседозволенность. Артист с горечью отметил, что в современном шоу-бизнесе забыли о творчестве, а все интересы крутятся вокруг скандалов, хайпа и сплетен.

Сам певец старается не вступать в конфликты с другими звездами, поскольку по натуре миролюбивый человек. Кроме того, ему есть чем заняться в свободное время — исполнитель хочет посвящать время музыке.

Лев Лещенко нередко высказывается о молодых исполнителях. Он уверен, что артисты хотят покорить аудиторию с помощью эпатажа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лев Лещенко раскритиковал современный шоу-бизнес за вседозволенность
музыка шоу-бизнес лещенко
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