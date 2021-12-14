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Телеканал The CW готовит новый сериал о Готэме

Общество
Телеканал The CW готовит новый сериал о Готэме
Prt Scr youtube.com  /  The Gameverse

Москва, 14 декабря. Американский телеканал The CW разрабатывает сериал «Рыцари Готэма», в котором расскажет о жизни города после смерти Бэтмена. Об этом сообщило издание Variety.

Продюсерами нового проекта являются создатели «Бэтвумен». Это сценаристы Натали Абрамс, Джеймс Патрик Стотеро и Чад Файвэш. Как отметило издание, сериал не будет спин-оффом «Бэтвумен» и никак не связан с грядущей игрой «Рыцари Готэма», выпуск которой ожидается в следующем году.

По сюжету в новой картине действие происходит после кончины Темного рыцаря. Город становится опасным местом, поскольку его некому защищать. Однако на смену Бэтмена приходит следующее поколение супергероев.

Киностудия Warner Bros. выпустила трейлер «Бэтмена» на японском канале компании в YouTube. В фильме показано становление главного защитника Готэма в исполнении Роберта Паттинсона. Премьера ленты запланирована на март 2022 год.

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