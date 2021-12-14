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Политолог Стремидловский спрогнозировал государственный переворот в Польше

Политика
Политолог Стремидловский спрогнозировал государственный переворот в Польше
pixabay.com

Москва, 14 декабря. Политолог Станислав Стремидловский спрогнозировал, чем закончится «блокбастер» о противостоянии Польши и Евросоюза. Он уверен, что Варшава играет с огнем.

Ранее министр юстиции Польши Збигнев Зебро допустил, что его страна перестанет отчислять членские взносы в бюджет Евросоюза. Такое решение может быть принято на фоне сокращения финансирования со стороны Брюсселя.

Специалист по Польше Станислав Стремидловский напомнил, что казна Евросоюза покрывает 20% доходного бюджета республики.

«Из этого плана в общей сложности закладывалось 55 млрд евро для Польши: 60% — это безвозмездные кредиты, которые просто выдаются, а часть — льготные. Чтобы их получить, республика должна была утвердить свой национальный план реконструкции экономики. Брюссель его не поддержал и сослался в первую очередь на то, что к Варшаве есть претензии, связанные с ее судебной реформой», — пояснил политолог изданию «ПолитЭксперт».

Политолог Стремидловский спрогнозировал государственный переворот в Польше
pixabay.com /

Он пришел к выводу, что поляки сейчас находятся не в самом выгодном положении. Правящая коалиция не может найти компромисс с ЕС, и Зебро высказывает общее мнение руководства страны.

«Обе стороны зашли слишком далеко, было наговорено очень много. Раньше, когда канцлером Германии была Ангела Меркель, она сдерживала Брюссель в его попытках давить на Варшаву. Олаф Шольц вряд ли захочет это делать, а даже если и захочет, то по политическому весу он пока еще не Меркель, это нужно набрать. Поэтому мне кажется, что руководство ЕС будет не очень заметно вести дело к тому, чтобы поменять правительство и правящую партию в Польше. Такой себе мягкий coup d'Etat (франц. — государственный переворот. — Прим. ред.)», — дал неутешительный прогноз Стремидловский.

Ранее стало известно, что Польша расстроилась из-за переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Такого мнения придерживается бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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