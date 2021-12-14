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Александр Лукашенко: мигранты законно попали на границу с Польшей и Литвой

Политика
Александр Лукашенко: мигранты законно попали на границу с Польшей и Литвой
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 14 декабря. Белоруссия имеет безвизовый режим почти со 100 странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с журналистами турецких СМИ.

Мигранты, по словам лидера, законно попали в Белоруссию и на границу с Польшей и Литвой. Они воспользовались безвизовым режимом между республикой и своим родным государством.

«Они начали сюда прибывать, как туристы. Они воспользовались услугами такси, частных извозчиков. Все, что возможно в Белоруссии, чтобы проехать 300 километров и попасть на границу с Польшей, Литвой, Латвией», — говорится в комментарии Лукашенко.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал успехом остановку потока беженцев из Белоруссии в ЕС. Главным разочарованием 2021 года, по мнению политика, является кризис в Эфиопии и отсутствие должной реакции на эти события со стороны Брюсселя.

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