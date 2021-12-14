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«Снежный апокалипсис» в Петербурге за 2 недели привел к нескольким ЧП с травмами и летальным исходом

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 12:25
Общество
«Снежный апокалипсис» в Петербурге за 2 недели привел к нескольким ЧП с травмами и летальным исходом
Федеральное агентство новостей  / 

Зима, к которой, как оказалось, не была готова администрация Санкт-Петербурга, принесла городу немало проблем. Кучи снега в центре Северной столицы уже перестали удивлять горожан, а вот нависшие сосульки и глыбы льда не на шутку пугают местных жителей. ФАН решил вспомнить, что произошло в Петербурге за две недели зимы.

Смерть сотрудника «Водоканала Петербурга» 

Первое серьезное ЧП произошло 3 декабря. Сотрудник «Водоканала Санкт-Петербурга» застрял между зубцами сепаратора снежного дробления спецтехники, от полученных травм он скончался. Известно, что мужчина умер из-за нарушения техники безопасности. Рабочих могли заставлять пренебрегать нормами для ускорения приемки снега в плавильные печи. Губернатор города Александр Беглов никак не прокомментировал это ЧП. Также Смольный решил финансово не помогать семье погибшего.

Бездействие коммунальщиков Петербурга привело к массовым ЧП в городе
Невские Новости / Никита Нестеров

Сосульки

Жалобы жителей Петербурга на нависшие над городом сосульки и ледяные глыбы не заставили коммунальные службы начать работу. Когда столбики термометров показали 0 градусов, начались серьезные проблемы. На набережной реки Мойки сосулька упала на голову девушке. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии комы.

На 3-й Советской улице произошла аналогичная ситуация. 50-летнему мужчине на голову упала глыба льда. Его отвезли в Мариинскую больницу. Состояние пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое.

Бездействие коммунальщиков Петербурга привело к массовым ЧП в городе
Федеральное агентство новостей /

Прорывы труб

В декабре произошли и массовые прорывы труб, которые не выдержали холодов. После коммунальных аварий многие жители города остаются в квартирах без тепла и горячей воды, добиться быстрого восстановления отопления практически невозможно.

Смольный не только никак не комментирует коммунальные аварии, но и на героические поступки горожан, которые спасают жизни других от последствий ЧП, им наплевать. Александр Беглов не заметил поступок сантехника Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района Николая Филя, который спас пассажиров троллейбуса от возможных ожогов. Мужчина прыгнул в реку кипятка, разлившуюся у остановки, чтобы предупредить людей о смертельной опасности. Сам Николай получил тяжелые ожоги ступней ног, но районные власти заговорили о возможном поощрении героя только после поднятых об этом вопросов.

Бездействие коммунальщиков Петербурга привело к массовым ЧП в городе
Невские Новости / Светлана Дремина

Прогулки по льду

Лед только накрыл Финский залив, а жители города уже решили опробовать его на прочность. Администрация Северной столицы ранее сообщала, что выход на лед запрещен, но это максимум, что было предпринято со стороны Смольного. На выходных петербуржцы выкладывали фото и видео, как они прогуливаются по заливу. Не обошлось и без ЧП. Недалеко от территории стройки «Лахта-центра» под лед провалилась девушка, которую спас прохожий. Вскоре к месту прибыли сотрудники МЧС. Они помогли спасителю выбраться на берег.

Бездействие коммунальщиков Петербурга привело к массовым ЧП в городе
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

ДТП

Гололедица на дорогах тоже никак не заставляет коммунальные службы города взяться за работу. Петербуржцы жалуются в Сети на полученные травмы от падения на скользких тротуарах, а автовладельцы не по своей вине становятся жертвами ДТП.

Так на Суздальском проспекте легковой автомобиль, за рулем которого находилась девушка, врезался в трактор. Водитель погибла на месте, ее машина оказалась полностью разбита. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением при подъеме на путепровод по заснеженной трассе.

Бездействие коммунальщиков Петербурга привело к массовым ЧП в городе
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Страшно представить, что жителей города ждет дальше. Петербуржцы признаются, что больше их смущает не бездействие коммунальных служб, а молчание губернатора. Он называет работу подчиненных эффективной, обвиняя в заснеженных улицах автомобилистов, которые якобы мешают убирать город.

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